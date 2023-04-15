Блинкен: утечка данных Пентагона не повлияла на сотрудничество США с союзниками

Утечка сверхсекретных данных военной разведки США не повлияла на сотрудничество страны с ее союзниками. Такое заявление сделал государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Видео дня

Об этом сообщает Sky News. Блинкен не заметил фактов для противоречия.

"Исходя из разговоров, которые у меня были, я не услышал ничего, что могло бы повлиять на наше сотрудничество с союзниками и партнерами", – сказал чиновник, подчеркнув, что услышал "благодарность" за предпринятые Вашингтоном шаги.

Также он отметил, что после публикации секретных документов, союзники выразили понимание и признательность за предпринятые шаги по урегулированию инцидента.

"Наше сотрудничество не нарушено. Расследование продолжается, подозреваемый задержан", – сказал Блинкен, акцентировав на том, что США приняли меры для дальнейшей защиты данных.

Как известно, 21-летний военнослужащего ВВС Национальной гвардии США Джека Тейшейру обвинили в утечке сверхсекретных данных военной разведки. Ему было предъявлено обвинение в незаконном копировании и передаче секретных материалов.

Как известно, эта утечка является самым серьезным нарушением безопасности США. В частности, с 2010 года, когда на сайте WikiLeaks появилось более 700 000 документов, видеозаписей и дипломатических телеграмм.

Тейшейру уже идентифицировали как возможного виновника "слива" секретных документов. СМИ пишут, что он был администратором онлайн-группы, в которой распространял тайные разведывательные данные Пентагона. В том числе и об обороноспособности Украины.

В то же время, Государственный департамент США утверждает, что инцидент с публикацией секретных документов американского министерства обороны не повлияет на поддержку Украины в ее войне с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– издание The New York Times сообщило, что куратором игрового онлайн-чата, куда за последние несколько месяцев были слиты секретные документы американской разведки, является 21-летний член разведывательного крыла Национальной гвардии ВВС штата Массачусетс Джек Тейшейра;

– в Госдепе США заверили, что утечка секретных документов Пентагона не повлияет на военную помощь Украине. США будут продолжать поддерживать Киев в борьбе с полномасштабным вторжением России.

– американские спецслужбы смогли идентифицировать подозреваемого в сливе секретных документов Пентагона Джека Тейшейру по фотографиям места, где были сфотографированы просочившиеся бумаги. Нацгвардейца выдали кухонная столешница и пол в доме его детства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!