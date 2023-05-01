Ближайшие несколько месяцев будут решающими для Украины: на контрнаступление ВСУ повлияют несколько факторов – The Guardian

Контрнаступательная операция Вооруженных сил Украины, которая начнется, вероятно, в обозримом будущем, станет решающим испытанием для Украины. Однако во многом на успех украинских войск будут влиять не зависящие от них факторы.

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Речь идет в первую очередь об обеспечении боеприпасами и благоприятных погодных условиях. Об этом говорится в материале The Guardian.

В последние несколько месяцев война в Украине превратилась в почти статическую линию фронта. Не нескольких направлениях российская оккупационная армия по-прежнему пытается ценой огромных потерь штурмовать позиции украинских военных. Также по всей протяженности фронта оккупанты заняты обустройством фортификационных сооружений и рытьем окопов в ожидании контрнаступления ВСУ.

Самые оптимистичные прогнозы внутри Украины и среди ее союзников свидетельствуют о том, что многие надеются на повторение успехов ВСУ, которые украинская армия много раз уже продемонстрировала в течение 2022 года.

Военные аналитики говорят, что очевидной военной целью украинских сил было бы спуститься вниз к Азовскому морю, чтобы вернуть себе огромный плацдарм и перерезать линии снабжения российских оккупационных войск. Также это, вероятно, позволило бы взять под огневой контроль Крымский мост.

Эксперты считают, что логистические пути, в частности, железные дороги на юге Украины, захваченные в первые дни вторжения, являются единственным существенным приобретением диктатора Владимира Путина. Их отсечение изменило бы стратегический расчет и стало бы военным унижением оккупантов, изолировав военные базы на Крымском полуострове.

Однако военные аналитики не берутся с полной уверенностью утверждать, где именно Вооруженные силы Украины нанесут оккупантам удар во время будущей операции. На решение командования может повлиять, в том числе, огромное количество фортификационных сооружений и окопов российских оккупантов.

При этом отмечается, что одним из важнейших факторов, который, вероятно, повлияют на дату начала контрнаступления ВСУ, является погода. Текущая весна холодная и дождливая, из-за чего земля стала неудобной для маневров бронетехники, а сильный ветер может ограничить работу жизненно важных разведывательных и боевых беспилотников.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о том, на каком сейчас этапе подготовка к контрнаступлению ВСУ. По его словам, в глобальном смысле Украина уже к этому готова. Он заявил, что украинские силы для начала контратаки ждут благоприятных погодных условий и решения командования.

Напомним, Резников надеется, что начало контрнаступления Вооруженных сил Украины станет неожиданным даже для украинцев. По его словам, смысл военной операции заключается в том, что о ней никто не должен знать.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что во время контрнаступления Вооруженным силам Украины удастся нанести поражение российской оккупационной армии. Также глава государства подчеркнул, что украинская армия может вернуть временно оккупированный Крым.

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