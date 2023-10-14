Boeing/Saab готовят для Украины дальнобойные бомбы GLSDB: стало известно, когда могут появиться на фронте

Американская корпорация Boeing совместно со шведкой компанией Saab завершают работу по изготовлению планирующий дальнобойных бомб GLSDB. Ожидается, что вооружение будет поставлено украинской армии уже этой зимой.

Особенность GLSDB заключается в том, что их можно будет запускать из РСЗО M270 и HIMARS, которые уже стоят на вооружении ВСУ. Об этом сообщает Global Defense Corp (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам, старшего директора по бизнесу компании Boeing Джима Лири, разработчики находятся на завершающем этапе пути к выполнению поставленных правительством задач. Ожидается, что вместе с бомбой малого диаметра наземного базирования GLSDB украинские войска получат новые пусковые установки.

Стоит отметить, что о планах поставить ВСУ бомбы GLSDB стало известно еще в начале 2023 года. Часто это вооружение называют "альтернативой ракетам ATACMS".

Благодаря увеличенной дальности поражения, которая составляет 150 км, украинские военнослужащие получат дополнительные возможности уничтожать труднодоступные места в тылу российской оккупационной армии.

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GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb, дословно с англ. бомба малого диаметра наземного запуска) – это малогабаритный высокоточный боеприпас, который фактически является крылатой бомбой. GLSDB создана американской компанией Boeing совместно со шведской компанией SAAB и выпускается серийно с 2019 года.

Технология GLSDB объединяет авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26. Боеприпас может поражать цели на расстоянии до 150 км. Для наведения на цель используется спутниковая система позиционирования (GPS) и инерциальная навигационная система. Также у бомбы есть "крылья", которые разворачиваются в воздухе, что существенно увеличивает дальность и точность поражения.

Напомним, комитет Палаты представителей США поддержал двухпартийную резолюцию H.Res. 488 о предоставлении Украине ракет ATACMS.

Ранее в администрации американского президента Джо Байдена сказали, что не исключают, что могут передать Силам обороны Украины дальнобойные ракеты ATACMS. Решения о передаче вооружения принимаются согласно тому, как идут боевые действия на фронте.

Как сообщал OBOZ.UA, Байден сказал Зеленскому, что США пришлют Украине небольшое количество ракет ATACMS. Об этом сообщило издание NBC News, ссылаясь на слова трех американских чиновников и представителя Конгресса, знакомого с ходом дискуссий.

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