Белый дом: передача ракет ATACMS Украине не исключена

В администрации американского президента Джо Байдена сказали, что не исключают, что могут передать Силам обороны Украины дальнобойные ракеты ATACMS. Решения о передачи вооружения принимаются согласно тому, как идут боевые действия на фронте.

Об этом в среду, 11 октября, сказал Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США, на брифинге в Вашингтоне. Так он ответил на вопрос журналиста "Голоса Америки" не лучшее ли сейчас время для того, чтобы передать Украине ATACMS.

"Передача ATACMS не исключена. Мы продолжаем просматривать дополнительные возможности, в которых нуждается Украина. Я сейчас не в той позиции, чтобы что-то объявить на тему ATACMS", – сказал он.

Однако Кирби уточнил, что в соответствии с тем, как меняется ход войны на территории Украины, меняются и возможности, которые Вашингтон предоставляет Киеву.

"И я думаю, эти видоизменения будут продолжаться", – добавил представитель Белого дома.

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Накануне издание The New Yorker написало, что глава Штатов Джо Байден после продолжительных колебаний принял решение о поставках Украине ATACMS. Это якобы произошло еще в сентябре, накануне визита в Вашингтон Владимира Зеленского.

Ранее он опасался, что появление на вооружении украинской армии американских ракет, которые могут уничтожать цели не только на всех оккупированных территориях Украины, но и в России и Беларуси, может привести к началу третьей мировой войны.

ATACMS – тактическая баллистическая ракета малой дальности ("земля – земля"), которая могла бы расширить возможности ВСУ наносить удары по тылу российских оккупантов, а именно по центрам управления, аэродромам, объектам ПВО и материально-техническому снабжению противника. Запускать их могут РСЗО M270 (две ракеты) или HIMARS (одна ракета).

Как сообщал OBOZREVATEL, Байден сказал Зеленскому, что США пришлют Украине небольшое количество ракет ATACMS. Об этом сообщило издание NBC News, ссылаясь на слова трех американских чиновников и представителя Конгресса, знакомого с ходом дискуссий.

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