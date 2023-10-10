Боялся реакции России, но поменял позицию: Байден в сентябре принял решение по ATACMS для Украины – New Yorker

Президент США Джо Байден после продолжительных колебаний принял решение о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS. Это якобы произошло еще в сентябре, накануне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее Байден отвергал идею подобных поставок, опасаясь, что появление на вооружении украинской армии американских ракет, которые могут уничтожать цели не только на всех оккупированных территориях Украины, но и в России и Беларуси, может привести к началу Третьей мировой. О страхах Байдена и решении, которым он их перечеркнул, говорится в статье The New Yorker.

Издание отмечает, что в течение года Байден категорически отказывался принимать решение о передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS, потому что боялся реакции Кремля: по мнению американского президента, подобный шаг со стороны США будет "означать для Путина неприемлемую эскалацию", поскольку эти ракеты способны достигать не не только всех оккупированных Россией территорий Украины, но и поражать цели на территории РФ или Беларуси.

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"Другая ключевая цель – сделать так, чтобы мы не оказались в ситуации, когда мы двигаемся к Третьей мировой войне", – объяснял позицию главы государства советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

В то же время, после того, как свои дальнобойные ракеты передали Украине Великобритания и Франция, аргумент об угрозе Третьей мировой стал не таким убедительным.

"Что нас сдерживало, так это то, что это истощило бы наши запасы в то время, когда нам понадобятся эти ракеты на случай непредвиденных обстоятельств, будь то Иран, Северная Корея или Китай", — объяснял New Yorker этим летом высокопоставленный чиновник Пентагона на условиях анонимности.

Между тем, другой собеседник издания отметил, что до декабря 2022 года Салливан пытался убедить президента США использовать угрозу отправки ATACMS "как рычаг влияния на россиян".

"Он давил на Байдена: Почему бы нам по крайней мере не сказать, что мы пришлем ATACMS, если вы не прекратите обстреливать города? Он приводил этот аргумент не менее полугода, а президент не хотел этого делать",– заявил неназванный чиновник.

Сейчас же, по данным The New Yorker, решение о передаче Украине ATACMS было принято: Байден одобрил такую помощь накануне визита Зеленского в Вашингтон 19 сентября.

Американские ракеты ATACMS в зависимости от модификации имеют дальность 140, 165, 270 или 300 км. Ожидается, что Украина с их помощью сможет поражать цели противника на всех оккупированных территориях, включая Крым и Керченский мост, а то и доставать цели, расположенные в РФ и в Беларуси.

Для запуска ATACMS используется модернизированная пусковая установка M270 MLRS или HIMARS.

Эти ракеты предназначены для поражения точечных целей противника. Это могут быть командные пункты, пусковые установки ракет, объекты ПВО, узлы связи, склады боеприпасов и т.д.

Кроме того, ATACMS может работать в любых погодных условиях и в любое время суток.

Напомним, ранее в США сделали новое заявление по ATACMS для Украины. В Пентагоне отметили, что армия США уже некоторое время ведет подготовку к передаче ATACMS и в случае принятия решения президентом готова отправить ракеты, как только оно будет принято.

Также сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов ответил, сможет ли Украина бить ракетами ATACMS по территории России.