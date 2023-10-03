'Мы готовы действовать быстро': в США сделали новое заявление по ATACMS для Украины

Армия Соединенных Штатов Америки будет готова отправить в Украину ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, как только президент Джо Байден одобрит соответствующее решение.

По словам помощника министра армии США по закупкам Дуга Буша, речь идет об ATACMS, оснащенных кассетными боеприпасами. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По его словам, профильное министерство уже некоторое время ведет подготовку к передаче ATACMS и в случае принятия решения президентом готово действовать быстро.

"Служба некоторое время была подготовлена к такому развитию событий. Мы готовы действовать быстро", – заявил Буш.

Буш подчеркнул, что ракеты, которые США отправят в Украину, могут запускаться с тех же пусковых установок, которые ВСУ уже используют для запуска ракет с GPS-наведением партиями по шесть штук одновременно – с установок HIMARS. Разница лишь в том, что один ATACMS запускается залпом из одной пусковой установки.

Видео дня

Также представитель министерства армии США заявил, что модификации, необходимые для переоборудования пусковой установки, не так уж и значительны. Речь идет о замене некоторых кабелей и программного обеспечения.

Кроме того, Буш отметил, что армия готовится к начальным поставкам в ближайшее время первой версии ATACMS большей дальности под названием Precision Strike Missile, которая развеет некоторые опасения по поводу готовности к поставке ATACMS из армейского арсенала.

Стоит отметить, что американские законодатели в течение нескольких месяцев неоднократно призывали президента США отправить ATACMS или похожую тактическую ракетную систему в Украину. Источники, знакомые с ходом переговоров, заявили, что в сентябре американский лидер наконец согласился на передачу ракет. Это произошло во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

ATACMS имеет две версии: с кассетным снаряжением М39 и М39А1. Если взять последние и сравнить их со Shtorm Shadow, которые уже активно используются ВСУ, то в передаче американской ракеты уже нет столь критической потребности.

Но совсем другое дело, когда речь идет о кассетном снаряжении. Версия ракеты М39 имеет кассетную боевую часть 560 кг, которая содержит сразу 950 поражающих элементов M74. Теперь остается надеяться на положительное решение американского лидера на их поставку Украине.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Киев будет применять ракеты большой дальности ATACMS, которые передадут Украине Соединенные Штаты, исключительно для защиты своих территорий. Украина не будет использовать эти ракеты для ударов по территории России в связи с соответствующими договоренностями с партнерами.

Ранее уже сообщалось, что ракета ATACMS могла бы расширить возможности ВСУ наносить удары по тылу российских оккупантов, а именно по центрам управления, аэродромам, объектам ПВО и материально-техническому снабжению противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Издание Financial Times сообщило, что США приняли решение о передаче Киеву ракет ATACMS еще до визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Небольшое количество боеприпасов якобы отправят в ближайшее время.

– В Белом доме прокомментировали слухи о поставках Украине ATACMS, отметив, что не исключают в будущем такой возможности. Однако однозначные заявления не сделали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!