Боеприпас от STING Mad Max команды Юрия Голика сделали точнее в 2,5 раза

Конструкторы украинского бомбера STING Mad Max нашли способ повысить точность сброса в 2,5 раза. По сути это главная функция ударного дрона, который уже с успехом уничтожает российскую технику и склады БК на фронте. Предприниматель и волонтер Юрий Голик, который и собрал команду инженеров-создателей взрывного коптера, сообщил об успешных результатах проверки точности.

Видео дня

Эксперименты провели в тылу – для этого Mad Max старой и усовершенствованной версий сбрасывал груз с 50-метровой высоты. Весил муляж боеприпаса без хвостовика 3 кг, что соответствует полезной нагрузке беспилотника. Управление осуществлял тот же пилот, чтобы не было вопросов разницы навыков у разных операторов. Кроме того, у него минимальный опыт управления дронами – это было дополнительной возможностью проверить, насколько быстро непрофессионал сможет "надрессировать" бомбер.

После тестирования инженеры убедились в результативности обновлений – расстояние отклонения попадания в центр мишени сократилось более чем в 2,5 раза. Если раньше она в среднем составляла 7 метров, то после доработки Mad Max – всего 2,6. Это означает одно – на вооружении у профессиональных пилотов из ВСУ бомбер будет выполнять еще более яркие и более адские для врага курьерские услуги. Радиус "обслуживания" дрона достигает десяти километров, при чем благодаря натужной связи его не могут "потушить" вражеские РЭБы. Это – общая черта всех беспилотников STING.

"Бомбер имеет функции, позволяющие даже не очень опытному пилоту быть достаточно точным. Наша цель – делать все, чтобы украинским защитникам было проще добиваться желаемых результатов", – резюмировал Юрий Голик.