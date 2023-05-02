Боеприпасов хватает, а оружие и технику надо производить: Шойгу озвучил планы оборонпрома РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об увеличении темпов производства оружия и техники для использования в войне против Украины. Он сообщил об этом на селекторном совещании 2 мая.

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Приспешник Путина отметил, что у армии достаточно боеприпасов, и отметил, что Россия работает над серийным производством новых типов вооружения. Эту информацию сообщают российские СМИ.

Шойгу утверждает, что в РФ были приняты все необходимые меры по увеличению темпов производства оружия и техники для войск, участвующих в войне на территории Украины. Он также заявил, что армия России "получила достаточное количество боеприпасов для нанесения огневого поражения противнику".

"В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота. Однако необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать меры", – утверждает военный преступник Шойгу.

Отметим, что недавно основатель ППК "Вагнер" Евгений Пригожин жаловался на критическую нехватку боеприпасов. По его словам, погибших в рядах ПИК "Вагнер" в результате снарядного голода 94 человека. Россиянин обвинил в этом руководство ВС РФ, не обеспечившее вооружением его наемников.

Также ранее основатель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сделал громкое заявление о том, что его группировка "заканчивается" и вскоре "уйдет в историю".

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