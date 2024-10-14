'Боевые действия расставляют все по своим местам': российский флот уже не может повлиять на ход войны в Украине, – Плетенчук

Российский флот больше не оказывает существенного влияния на ход боевых действий в Украине. Он фактически парализован и не может эффективно действовать в Азовском и Черном морях.

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Об этом заявил спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук во время всеукраинского телемарафона. Он подчеркнул, что, несмотря на количество и степень готовности российских кораблей, их влияние на ситуацию на украинском театре боевых действий сейчас практически нулевой.

Плетенчук пояснил, что Черноморский флот России фактически парализован в регионе Азовского и Черного морей, и даже при наличии возможности опрокидывания кораблей через внутренние водные пути Россия не может этого сделать из-за неспособности эффективно использовать имеющиеся ресурсы. Также корабли из других акваторий, в частности, Средиземного моря, не могут попасть в Черное море, а канал между Каспием и Азовом Россия для таких целей не использует.

По мнению спикера, реальные боевые действия уже продемонстрировали слабость российского флота, технологически уступающего передовым странам, в том числе членам НАТО. Он отметил, что, несмотря на претензии России на статус морского государства, его военные показали значительные недостатки в тактике и стратегии.

"Они считают себя мощным морским государством, но в любом случае они технологически отстают от стран НАТО, и их уровень боеготовности мы видели в нашем Черном море и соответственно уровень тактики и стратегии тоже. Поэтому играть мышцами можно, но реальные боевые действия расставляют все по своим местам, и картина оказывается несколько иной", – отметил он.

Как сообщал OBOZ.UA, главным рычагом успеха Украины в боях с российским флотом в Черном море являются беспилотные надводные аппараты Magura, прототип которых создан в киевском гараже. Эти морские дроны повредили или уничтожили более 20 российских военных кораблей. Также эффективность показали дроны от СБУ Sea Baby.

Командующий ВМС Украины Алексей Неежпапа заявил, что Силы обороны наносят эффективные удары по военным целям РФ в оккупированном Крыму. По его словам, украинские ракеты и дроны нанесли серьезный ущерб российской базе в Севастополе, где оккупанты ремонтировали и хранили корабли и боеприпасы.

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