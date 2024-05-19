Боги беспилотников: в ВСУ показали, как операторы уничтожают врага с помощью дронов. Видео

Защитники Украины обнародовали новое видео с фронта, показав моменты ударов по живой силе противника, в том числе в окопах и блиндажах. Атаки наши Герои совершили с помощью БПЛА.

Эти кадры – боевая работа 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. Записью в воскресенье, 19 мая, поделился Telegram-канал Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Мы показали всему миру, какую важную роль играют беспилотники в современной войне, и вряд ли в ближайшее время это изменится. Итак, наши операторы продолжают приобретать боевой опыт, поражая врагов все более и более эффектно", – отметила пресс-служба.

Военные собрали в одном ролике серию результативных ударов БПЛА по российских захватчиках. Даже в блиндажах оккупанты не могут чувствовать себя в безопасности.

В целом боевые потери России (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки (18 мая) составили около 1210 оккупантов, сообщал ранее Генеральный штаб ВСУ.

Как писал OBOZ.UA, за последнюю неделю на полях боев в Украине российская оккупационная армия потеряла около 10 тысяч своих военнослужащих.

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