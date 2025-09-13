'Бои идут на окраинах': в Купянске нет россиян, громада под контролем ВСУ – МВА

Ситуация в Купянске на Харьковщине остается под полным контролем украинских военных. По его словам, российские войска пока не находятся в городе, а боевые действия ведутся только на окраинах.

Такое заявление сделал председатель Купянской городской военной администрации (МВА) Виктор Беседин. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Ситуация в Купянске

"На самом деле DeepState спешит – нет россиян в Купянске. Действительно, бои идут на окраинах. Каждый день и каждый час мы на связи с нашими военными, и они дают достойный отпор", – отметил Беседин.

Глава МВА добавил, что, несмотря на постоянное наращивание сил врагом и попытки захватить город, украинские защитники надежно контролируют территорию.

"Хотя враг ежедневно бросает все больше сил, чтобы осуществить их мечту – захватить Купянск, вся территория Купянской громады и город находятся под полным контролем ВСУ", – подчеркнул он.

В то же время ситуация в окрестностях Купянска остается напряженной. Российские войска продолжают пытаться прорвать оборону украинских подразделений, но украинские защитники активно отражают все атаки, демонстрируя высокую готовность.

Что предшествовало

12 сентября проект опубликовал видео, которое показывает выход оккупантов из трубы. На Telegram-канале DeepState отметили, что враг уже в третий раз использовал трубы для просачивания групп (впервые это было в Авдеевке, второй раз возле Суджи).

Предварительно, противник разработал специальные лежанки на колесах, чтобы оккупанты могли не ползти, а двигаться быстрее. там, где позволяла высота, военнослужащие страны-агрессора пользовались электросамокатами. Маршрут до окрестностей Купянска занимает примерно четверо суток, поэтому по дороге сделаны специальные места для отдыха и запасы провизии.

Таким образом оккупанты добирались до Радьковки, а дальше перемещались на юг в лес, рассредоточивались в окрестностях Купянска и доходили до железной дороги.

Отдельные группы российских захватчиков добрались до северных окраин Купянска на Харьковщине благодаря подземной газовой трубе. Силы обороны ударили по ней, чтобы затопить и сделать непригодной для использования.

13 сентября Генеральный штаб ВСУ заявил, что ситуация в Купянске контролируемая, но противник продолжает предпринимать попытки накапливаться на северных окраинах города. Выход из трубопровода, который агрессор использовал для перемещения личного состава, находится под контролем украинских защитников.

Как писал OBOZ.UA, по данным Института изучения войны, украинские войска недавно освободили Филию к югу от Новопавловки Днепропетровской области. При этом российские захватчики атаковали саму Новопавловку, а также в районе Новопавловки вблизи Филии и Ялты. Также геолокационные кадры показывают, что враг продвинулся в Терновом на юго-восток от Великомихайловки.

