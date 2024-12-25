Бои идут за каждый дом: в ВСУ рассказали о ситуации в Торецке

В городе ТорецкБахмутского района Донецкой области за неполные сутки 24 декабря российские войска пытались продвинуться вперед 11 раз. На северной окраине Торецка, в поселке Нелиповка, враг начал применять и тяжелую технику, и багги с мотоциклами.

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О боях рассказала в телеэфире спикер оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова. По ее словам, в зоне ответственности ОТГ "Луганск" самая сложная ситуация – именно в Торецке.

"Буквально с начала суток [24 декабря] враг провел 11 штурмов и некоторые из них еще продолжаются. Здесь действительно очень напряженная ситуация. Бои ведутся за каждый дом. И нужно понимать, что где-то они могут продвинуться на один дом – и буквально на следующий день мы этот дом уже отбиваем", – пояснила Бобовникова.

На этом участке агрессор не использовал технику, но сейчас в районе Нелиповки захватчики применяли ББМ, баги и мотоциклы. Враг активизировался, признала Бобовникова.

Подобная ситуация наблюдается и рядом с Часовым Яром РФ. Там, как и в Торецке, ББМ и танкам сложно маневрировать, но оккупанты уже пытаются это делать.

"Все потому, что в городской застройке они не так эффективны, ими трудно маневрировать. Поэтому их обычно не используют. Однако уже несколько дней мы наблюдаем такую ​​ситуацию, когда напротив Часова Яра выезжает танк, стреляет с закрытых позиций и возвращается назад не всегда – буквально каждый день мы имеем хороший улов. Недавно на этом направлении был уничтожен Т-90М "Прорыв", это самый новый танк РФ", – рассказала спикер ОТГ "Луганск".

Напомним: Анастасия Бобовникова также сообщила, что ВС РФ на Торецком, Краматорском и Северском направлениях начали применять в боях больше военной техники.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Военный эксперт Владислав Селезнев не исключил, что российским захватчикам удастся оккупировать Торецк и Часов Яр.

– Как выглядит сейчас Часов Яр, превращенный россиянами в сплошную руину, показали на видео воины 5 отдельной штурмовой Киевской бригады.

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