'Бои идут за каждый дом': в ВСУ рассказали о текущей ситуации в Гуляйполе

На Гуляйпольском направлении за текущие сутки зафиксировали почти 40 боевых столкновений, часть из которых продолжается. Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Он отметил, что бои носят чрезвычайно интенсивный характер, а противник пытается давить сразу с нескольких направлений. По его словам, город фактически находится в серой зоне.

О ходе боевых действий Владислав Волошин рассказал в эфире национального телемарафона, на который ссылается агентство Укринформ. Представитель Сил обороны юга привел актуальные данные по состоянию на 18:00 и оценил общую динамику на направлении.

В частности, Волошин заявил: "Уже сегодня на 18:00 мы зафиксировали почти четыре десятка боевых столкновений, из них более десятка на данный момент продолжается".

Серая зона города

По словам спикера, ситуация непосредственно в Гуляйполе остается сложной и напряженной. Город сейчас имеет статус серой зоны, где ни одна из сторон не имеет полного контроля.

Волошин подчеркнул, что врагу не удается закрепиться, однако бои идут буквально за каждый дом, улицу и квартал. Наиболее интенсивные столкновения фиксировались на северных окраинах города, где только за минувшие сутки произошло более 20 боев.

Потери и подкрепления

Спикер Сил обороны юга сообщил, что за последний месяц на южных направлениях украинские военные уничтожили более 10 000 оккупантов. Около 70 процентов этих потерь, по данным разведки, приходятся именно на район Гуляйполя.

Он отметил, что противник уже дважды менял группировки сил и средств, которые пытались штурмовать город, и фактически эти подразделения были уничтожены почти полностью. В то же время враг проводит восстановление и пополнение потерь, а также усилил штурмовые подразделения артиллерией и дополнительными боеприпасами.

Кроме этого, противник пытается обойти Гуляйполе с юга и ведет штурмовые действия в районе населенного пункта Железнодорожное, который расположен к юго-востоку от города.

Александровское направление

Комментируя ситуацию на Александровском направлении, Владислав Волошин сообщил, что за минувшие сутки там зафиксировали более двух десятков боевых столкновений. За текущие сутки количество боев составляет около полутора десятков.

По его словам, боевые действия охватывают весь участок линии боевого соприкосновения этого направления. Бои продолжаются, в частности, в Ивановке, Сосновке, Вербовом и еще в нескольких населенных пунктах, где противник пытается продвигаться, хотя общая активность там несколько ниже, чем под Гуляйполем.

Напомним, в конце декабря сообщалось, что оккупанты активизировали попытки захватить Гуляйполе в Запорожской области и перебрасывают резервы даже с других направлений. На этом отрезке фронта продолжаются интенсивные бои, а противник не учитывает потери, пытаясь закрепиться в городе.

Как писал OBOZ.UA, Институт изучения войны ранее заявил, что российские войска пытались закрепиться в Гуляйполе. Зафиксировано продвижение вражеских подразделений в южной и северо-восточной частях города.

