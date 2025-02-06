Бои продолжаются не только на Курщине: в Генштабе назвали самые горячие направления фронта

С начала текущих суток на фронте уже произошло 66 боевых столкновений. Особенно интенсивные бои продолжаются в Покровском направлении, где украинские военные активно отражают атаки врага.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16.00 четверга, 6 февраля. Из-за циничных обстрелов с территории России подвергаются пограничные населенные пункты.

Больше обстрелов зафиксировано в Харьковской и Сумской областях, в частности в Тимофеевке, Поповке, Пономаренко, Студенко, Бачевске, Гавриловой Слободе, Кучеровке, Чернацком, Дмитровке, Малушино, Бобиловке и Высоком.

Украинские войска отразили одну атаку в районе Волчанска на Харьковском направлении.

На Купянском направлении враг совершил пять штурмовых атак возле Лозовой, Новой Кругляковки, Петропавловки и Загрызового. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

Лиманское направление также остается горячим: российская армия атаковала 17 раз вблизи Зеленой Рощи, Копанок, Новосергеевки, Грековки, Нового, Зеленой Долины, Новолюбовки, Екатериновки, Ямполевки, Тернов и Колодцев. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении российская авиация нанесла удары по Северску и Звановке, используя две управляемые бомбы. В то же время враг дважды атаковал украинских защитников в районе Белогоровки.

На Краматорском направлении украинские войска отражают две попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Временного Яра. По Бондарному россияне целили двумя управляемыми авиабомбами.

Торецкое направление также остается под постоянными атаками. Противник девять раз атаковал вблизи Дилиевки и Торецкая, три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток россияне предприняли 17 попыток потеснить наших защитников с позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Котляровка, Успеновка, Дачное, Андреевка и Шевченко. Силы обороны сдерживают давление врага и уже отбили 15 атак. Два боестолкновения продолжаются. Авиаудара двумя управляемыми бомбами потерпела Новоалександровка.

На Новопавловском направлении враг шесть раз атаковал вблизи Лисовки, Константинополя и Раздольного. Одно боестолкновение продолжается. Россияне также наносили авиаудары неуправляемыми ракетами по Новоселке и сбросили два КАБа в районе Отрадного.

На Ореховском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях активных наступательных действий не происходило.

В Курщине украинские защитники отбили три атаки россиян. В то же время враг нанес 26 авиационных ударов, сбросив 40 управляемых авиационных бомб, и совершил 287 артиллерийских обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На других направлениях фронта существенные изменения не зафиксированы, и ситуация остается напряженной.

Курская операция, которая длится уже полгода, стала одним из самых ярких примеров асимметричных действий украинских сил. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России, и это вынудило врага менять свои планы.

За 6 месяцев потери российских войск в Курской области составили около 39 900 человек, из них более 16 100 убитыми. Потери российской техники также впечатляют: уничтожены сотни танков, бронемашин, артиллерийских систем и беспилотников.

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