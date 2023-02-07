"Все военные находятся на рубежах защиты": Кириленко рассказал о ситуации в Бахмуте, который пытаются окружить оккупанты

Украинские защитники Бахмута стоят на рубежах обороны, город держится в условиях интенсивных атак оккупантов. При этом глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что не исключает "любые сценарии" дальнейшего развития ситуации.

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Важно прорабатывать различные ситуации, чтобы быть подготовленными к ним. Об этом чиновник сказал в интервью "Радио Свобода". Ведущая спросила у гостя эфира, готовятся ли украинские силы к возможному захвату Бахмута противником (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Не исключаем мы какие-либо сценарии. Но действуем исключительно по вертикали. Все военные находятся на границах защиты. И принимаются все максимальные меры, чтобы этого не произошло", – ответил Кириленко.

Он подчеркнул, что защита родной земли, суверенитета государства – в самом высоком приоритете. В то же время крайне важны жизни и здоровье наших воинов.

"Использовать защитников как пушечное мясо никто не будет. Пока Бахмут держится. Мы делаем все возможное, чтобы как можно больше уничтожить врага, чтобы его наступательный пыл был погашен", – заявил глава ОВА.

Он напомнил, что бои за Бахмут оккупанты ведут уже очень долго, но до сих пор не смогли достичь успеха, как того хотели бы. Еще в сентябре 2022 года российское руководство ставило "дедлайн" по захвату города, но, как видим, этого не произошло. Это касается и продвижения противника в других точках линии фронта на Донетчине.

Как отметил Кириленко, сейчас под контролем Украины – практически 52% Донецкой области.

"Поэтому мы будем стоять столько, сколько нужно, на своей земле", – заверил глава ОВА.

На этом этапе враг пытается взять под контроль ключевые логистические трассы в районе Бахмута, чтобы усложнить оборону для украинских войск, и взять населенный пункт в кольцо или полукольцо. Аналитик Defense Express Сергей Згурец ранее заявлял, что оккупанты давят на Бахмут с трех сторон.

Как писал OBOZREVATEL:

– 7 февраля защитники украинского неба из подразделений Государственной пограничной службы "отминусовали" еще один штурмовик вражеской армии РФ. Российский Су-25 отлетал свое над Бахмутом.

– За 349 дней полномасштабной войны украинские воины сбили уже 294 самолета и 284 вертолета ВС РФ.

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