Оккупанты давят на Бахмут с трех сторон: Згурец назвал самые горячие участки и указал на риски для ВСУ. Карта

Вооруженные силы Украины сейчас, если не учитывать границу с Беларусью, ведут боевые действия с врагом на линии фронта протяженностью более 800 километров. Самыми тяжелыми являются несколько участков – Лиманское направление, Марьинка и Авдеевка, Угледар и Бахмут.

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На этот город-крепость в Донецкой области российские оккупанты давят с трех сторон, штурмуют его с высокой интенсивностью, а пропаганда страны-агрессора распространяет слухи об "оперативном окружении" наших сил в этом районе. Что происходит там и какие существуют риски для ВСУ, рассказал военный эксперт, аналитик Defense Express Сергей Згурец (чтобы посмотреть карты, доскролльте новость до конца).

О рисках оперативного окружения Бахмута

В мировых СМИ распространяется информация со ссылкой на должностных лиц и данные разведок о том, что нужно рационально рассматривать уход украинской группировки из Бахмута, если риски оперативного окружения вокруг города будут расти.

Згурец говорит, что враг действительно очень сильно усилил давление на подразделения Сил обороны там, проводя фронтальные атаки и попытки выйти на трассы вокруг города. Поэтому активные боевые действия продолжаются на севере, юге и востоке Бахмута.

"На севере оккупанты пытаются захватить Красную Гору и пробиваться по трассе в сторону Северска, которая является составной частью нашей текущей обороны. Также враг подтягивает резервы на Николаевку для дальнейшего наступления на Раздолевку и Васюковку. А на юго-западном направлении – пытается пробиться на трассу Константиновка в зоне поселка Ивановское", – объяснил военный эксперт.

По его словам, российской армии на сегодня не удается перерезать трассу, а бои за Ивановское будут иметь критическое значение для дальнейшей обороны Бахмута. В самом городе ситуация очень сложная: давление на него продолжается с трех сторон.

"За последние дни нашим подразделениям приходилось отходы из определенных зданий в частном секторе, чтобы минимизировать риски собственных потерь. Однако это не означает, что ситуация в Бахмуте не контролируется со стороны наших войск", – заявил аналитик.

Оккупанты интенсивно штурмуют Бахмут

Згурец обратился к оценке событий от командира роты батальона "Свобода" Нацгвардии Евгения Оропая. Он отметил, что ситуация вокруг Бахмута меняется очень быстро. Россия привлекла масштабные силы для штурма города и несет большие потери. В то же время оккупанты продолжают применять привычную тактику огневого вала: уничтожают все здания. Поэтому нашим военным очень тяжело сдерживать их атаки. Также враг ведет активный артиллерийский огонь по населенным пунктам, расположенным возле города.

Войска РФ начали наступление на нескольких направлениях фронта

Полковник запаса ВСУ Виктор Кевлюк считает, что анонсированное наступление РФ уже началось: Россия отказалась от тактики массированных ракето-артиллерийских ударов, сосредоточив немалые силы на Луганском и Донецком направлениях.

По словам Згурца, на прошлой неделе оккупанты пытались атаковать наши позиции в Угледаре четырьмя бригадами. Однако 72-я и 79-я бригады ВСУ это наступление отбили, нанеся большие потери 40-й и 155-й бригадам морской пехоты армии РФ.

"Поэтому дальнейшие действия россиян на Угледарском направлении без положительного результата для них. Хотя это и было одно из направлений, где враг пытается улучшить контроль над железнодорожным узлом Донбасс – Крым", – указал военный эксперт.

Возвращаясь к анализу Кевлюка, вторым направлением возможного активного наступления ВС РФ он рассматривает Лиманский плацдарм, где агрессор сумел создать крупную группировку войск.

"Его основу составляет 2-я мотострелковая дивизия, которая долгое время восстанавливала свою боеспособность на территории Беларуси. Также на это направление россияне перебросили 76-ю десантно-штурмовую и 98-ю воздушно-десантную дивизии. То есть РФ перебросила половину старых дивизий совей армии на Лиманское направление", – акцентировал внимание Згурец.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Генштаба ВСУ, на 349-е сутки войны российские войска ведут наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Оккупанты продолжают нести потери и прикрываться гражданским населением, по всей стране сохраняется угроза ракетных и авиаударов врага.

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