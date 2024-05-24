'Боится успеха Саммита мира': Кулеба объяснил, что кроется по словам Путина о готовности прекратить войну

Россия распространяет анонимные заявления о якобы готовности кремлевского диктатора Владимира Путина заморозить войну с целью сорвать саммит мира. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что российский лидер боится его успеха.

Об этом он написал на своей странице в соцсети Х, ранее известной как Twitter. "Почему российские "источники" вдруг сообщают СМИ, что Путин готов остановить войну на нынешней линии столкновения? Все очень просто. Путин отчаянно пытается сорвать Саммит мира в Швейцарии. Он боится его успеха", – отметил министр.

Кулеба отметил, что оцепление Путина распространяет ложные сигналы о готовности к прекращению огня, в то время как российская армия продолжает агрессивные действия в Украине.

Он подчеркнул, что на данный момент Путин не намерен прекращать агрессию. Только принципиальная и объединенная позиция мирового сообщества может заставить его избрать мир вместо войны.

"Лишь принципиальный и объединенный голос мирового большинства может вынудить его избрать мир, а не войну. Это то, чего призван достичь Саммит мира. Вот почему он так его опасается", – подчеркнул он.

Глава МИД отметил важность присутствия на Саммите мира максимального количества лидеров со всего мира.

"Когда весь мир выскажется в поддержку восстановления полной силы Устава ООН и международного права, Россия будет вынуждена сделать выбор в пользу мира", – резюмировал он.

Напомним, ранее стало известно, что президент Бразилии не будет участвовать в Саммите мира по Украине. Это связано с тем, что страны так называемого Глобального Юга с оговорками относятся к санкциям, введенным Западом против России из-за ее войны в Украине. Однако бразильская делегация в Швейцарию, по всей вероятности, прибудет.

Также сообщалось, что Индия примет участие в Саммите мира в Швейцарии. С таким заявлением выступил глава индийского правительства Нарендра Моди. Однако, кто возглавит делегацию, до сих пор неизвестно.

Также на днях президент Украины Владимир Зеленский рассказал о финишной подготовке к Саммиту мира, отметив, что в Швейцарии 15-16 июня соберутся делегации со всех континентов.