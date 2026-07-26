Бойцы 108-й бригады ТрО записали обращение в связи с отсутствием ротации более полугода: как отреагировало командование

Военнослужащие 108-й отдельной бригады территориальной обороны записали видеообращение, в котором заявили об отсутствии ротации более полугода и проблемах с обеспечением на Запорожском направлении. После распространения видео командование 118-й отдельной механизированной бригады обнародовало официальную реакцию с разъяснением ситуации.

Видео дня

Видео и пост опубликовал пользователь Threads под ником @hasan_hassssss. В публикации речь идет о военнослужащем воинской части 7036, солдате Александре Шмакове, который, согласно приведенным данным, находится на позициях с 10 января 2026 года.

Автор поста утверждает, что на позиции не доставляют продовольствие, а в ротации военным отказывают, и призвал к максимальному огласке.

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Разъяснение командования

В Facebook командование 118-й отдельной механизированной бригады сообщило, что после обнаружения видеообращения взяло под контроль вопрос обеспечения приданного батальона 108-й ОБр ТрО. Там заявили, что совместно с командованием батальона организовали систематическую доставку провизии, питьевой воды, боеприпасов и топлива.

Также в бригаде отметили, что для доставки продовольствия привлекли дополнительные экипажи операторов беспилотников из подразделений 118 ОМБр. По словам военных, доставка необходимого осуществляется непрерывно при первой же возможности.

Командование добавило, что понимает нагрузку, которую несут военнослужащие, длительное время удерживающие позиции, а также эмоции личного состава. В заявлении подчеркивается, что бойцы ежедневно выполняют боевые задачи в чрезвычайно сложных условиях.

Почему нет ротации

В 118-й ОМБр пояснили, что главным препятствием для проведения ротации остается сложная ситуация с применением вражеских дронов. По информации командования, противник круглосуточно контролирует маршруты выдвижения и эвакуации военных.

В бригаде заявили, что с начала лета уже было предпринято несколько попыток заменить военнослужащих 108-й ОБр ТрО, однако они не дали результата именно из-за высокого риска. В то же время командование сообщило, что совместно с высшим военным руководством продолжает искать безопасные механизмы для проведения ротации без неоправданной угрозы для жизни военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские спецназовцы продолжают наносить потери российским войскам на Запорожском направлении. Активно применяются артиллерия и ударные дроны, которые меняют ситуацию на поле боя.

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