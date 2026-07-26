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Бойцы 108-й бригады ТрО записали обращение в связи с отсутствием ротации более полугода: как отреагировало командование

Андрей Колотовкин
War
3 минуты
2,4 т.
Военнослужащие 108-й отдельной бригады территориальной обороны
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Военнослужащие 108-й отдельной бригады территориальной обороны записали видеообращение, в котором заявили об отсутствии ротации более полугода и проблемах с обеспечением на Запорожском направлении. После распространения видео командование 118-й отдельной механизированной бригады обнародовало официальную реакцию с разъяснением ситуации.

Видео и пост опубликовал пользователь Threads под ником @hasan_hassssss. В публикации речь идет о военнослужащем воинской части 7036, солдате Александре Шмакове, который, согласно приведенным данным, находится на позициях с 10 января 2026 года.

Автор поста утверждает, что на позиции не доставляют продовольствие, а в ротации военным отказывают, и призвал к максимальному огласке.

Видеообращение бойцов 108-й бригады ТрО

Разъяснение командования

В Facebook командование 118-й отдельной механизированной бригады сообщило, что после обнаружения видеообращения взяло под контроль вопрос обеспечения приданного батальона 108-й ОБр ТрО. Там заявили, что совместно с командованием батальона организовали систематическую доставку провизии, питьевой воды, боеприпасов и топлива.

Также в бригаде отметили, что для доставки продовольствия привлекли дополнительные экипажи операторов беспилотников из подразделений 118 ОМБр. По словам военных, доставка необходимого осуществляется непрерывно при первой же возможности.

Реакция командования 118-й отдельной механизированной бригады.

Командование добавило, что понимает нагрузку, которую несут военнослужащие, длительное время удерживающие позиции, а также эмоции личного состава. В заявлении подчеркивается, что бойцы ежедневно выполняют боевые задачи в чрезвычайно сложных условиях.

Карта боевых действий, Запорожское направление.

Почему нет ротации

В 118-й ОМБр пояснили, что главным препятствием для проведения ротации остается сложная ситуация с применением вражеских дронов. По информации командования, противник круглосуточно контролирует маршруты выдвижения и эвакуации военных.

В бригаде заявили, что с начала лета уже было предпринято несколько попыток заменить военнослужащих 108-й ОБр ТрО, однако они не дали результата именно из-за высокого риска. В то же время командование сообщило, что совместно с высшим военным руководством продолжает искать безопасные механизмы для проведения ротации без неоправданной угрозы для жизни военнослужащих.

Видеообращение бойцов 108-й обр ТрО
Видеообращение бойцов 108-й бригады ТрО

Как сообщал OBOZ.UA, украинские спецназовцы продолжают наносить потери российским войскам на Запорожском направлении. Активно применяются артиллерия и ударные дроны, которые меняют ситуацию на поле боя.

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