Силы обороны Украины выбили российских военных из лесного массива к северу от Липцев Харьковской области. Площадь этой деоккупированной территории – свыше 2 миллионов квадратных метров (более 200 гектаров).

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Бои за лесничество вели воины 13-й бригады Национальной гвардии "Хартия" во взаимодействии с другими украинскими подразделениями. Прорвать оборону захватчиков и захватить плацдарм на начальном этапе операции помогла 92-я отдельная штурмовая бригада им. кошевого атамана Ивана Сирко ВСУ, передает проект DeepState.

В целом освобождение длилось пять с половиной месяцев (с ноября 2024 года).

В"Армия ТѴ" отметили, что лес к северу от Липцев российские оккупанты называли "Берлин".

Там противник потерял погибшими и ранеными почти 1500 солдат, более 200 единиц вооружения и 175 единиц техники.

"Врага удалось оттеснить дальше от Харькова и восстановить контроль над важным природным и тактически значимым участком местности", – указали журналисты.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– 7 мая, в преддверии путинского "перемирия", армия Российской Федерации развязала 196 боевых столкновений против Украины.

– Страна-агрессор в первые же часы нарушила режим прекращения огня, который сама и объявила.

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