На Бахмутском направлении украинские пограничники показывают высокий уровень боевого мастерства и эффективности. В течение нескольких последних дней подразделение "Феникс" успешно уничтожило значительное количество вражеского вооружения, нанеся существенные потери российским оккупантам.

Видео дня

Соответствующее видео было показано в ГНСУ. Так, несколько дней украинские защитники успешно уничтожили ряд вражеского вооружения, что существенно ослабило боевые возможности оккупантов.

В частности, благодаря слаженным действиям и профессионализму, пограничникам удалось уничтожить две 122-мм гаубицы Д-30, одну 152-мм пушку-гаубицу Д-20, легковой автомобиль оккупантов и 120-мм миномет.

"Бахмутское направление – уничтожение вражеского вооружения пограничным подразделением Феникс. В течение нескольких дней наши пограничники уничтожили две 122-мм гаубицы Д-30, одну 152-мм пушку-гаубицу Д-20, легковой автомобиль оккупантов и 120-мм миномет. Бригада Гвардии наступления "Месть" продолжает уничтожать врага!" – говорится в сообщении.

Напомним, за неполные 10 дней вдоль линии фронта нацгвардейцы уничтожили почти 40 военных целей врага, минусовали и живую силу. Украинские военные продолжают наносить удары по логистическим путям, которые использует враг на севере Харьковщины: там захватчики регулярно теряют автотранспорт. Не менее плодотворно работают воины и по другим направлениям.

Ранее издание Associated Press писало, что в конце мая 2024 года 90 тысяч оккупантов готовились к новому наступлению на границе с Украиной. Именно в этот момент США разрешили бить по РФ своим оружием. В результате были уничтожены целые колонны оккупантов, которые двигались в сторону границы с Украиной.

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