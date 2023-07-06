Бойцы на передовой получили новую партию баги от 'Стального фронта'

К украинским бойцам на передовую отправились еще 12 автомобилей-баги, которые пользуются большой популярностью. Металлопродукцию для изготовления двенадцати машин передал Метинвест-СМЦ, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт", которую основал бизнесмен Ринат Ахметов.

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Об этом сообщили на сайте компании "Метинвест".

Баги – это быстрые, маневренные, простые и надежные авто, и они отлично зарекомендовали себя в составе малых групп наших бойцов. Благодаря простой конструкции и высокой проходимости, они легко перемещаются по бездорожью и прекрасно подходят для быстрых рейдов в тыл врага и разведки. В зависимости от модели баги могут комплектоваться различными видами вооружения, в том числе пулеметами или гранатометами, а их экипаж обычно состоит из 2-3 бойцов.

"Конкурентным преимуществом во время войны является эффективная техника. Осознавая потребность ВСУ в быстрых и практических авто, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" компания поддержала производство баги для воинов. Мобильные автомобили имеют простую конструкцию, легко ремонтируются и, следовательно, смогут прослужить долгое время и будут эффективно работать на победу Украины", - отметил генеральный директор Метинвест-СМЦ Игорь Тонев.

Сотрудничество Метинвест-СМЦ и Оперативного командования "Юг" по производству баги началось в марте 2023 года. Тогда по запросу военных компания передала 3,8 тонны проката для первых 10 автомобилей. Недавно из металлопродукции изготовили еще 12 баги. Среди других, в Украине разработаны следующие модели баги: Пегас 1,2; FANTOM; Призрак; Боги ТС; Легкий автомобиль высокой проходимости (Азов); Мамой; "Ярик" (VOLS).

Также Группа Метинвест оборудует военные машины, нуждающиеся в дополнительной защите экипажа, специальными бронебойными щитами из утолщенной стали. Такие щиты производят на предприятиях компании: 120 автомобилей уже получили свои щиты, еще 80 – получат их в ближайшее время.

Напомним, "Стальной фронт" - это инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передают помощь защитникам Украины. Бойцы получили от компаний уже более 165 тысяч бронежилетов, 1,4 тысяч дронов - такого количества беспилотников не поставляет в армию ни один частный бизнес, а также 2,4 тыс. дальномеров, тепловизоров и биноклей. Кроме того, компании поставили бойцам более 4 тысяч буржуек и почти 1000 авто. А для заправки авто и техники компании поставили 1,4 млн. литров топлива. Всего же помощь Рината Ахметова Украине и украинцам составила 5,5 млрд. грн.