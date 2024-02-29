Бойцы Нацгвардии получили мощные гексакоптеры от 'Стального фронта Рината Ахметова'

В феврале военнослужащие Национальной гвардии Украины получили от предприятий Группы SCM новое оборудование – два мощных гексакоптера Magura.

Их передали в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".

Отличие шестивинтовой модели от квадрокоптера заключается в повышенной мощности аппарата, более высокой скорости и грузоподъемности. Летит такой дрон на расстояние до 10 километров. В отличие от обычных БПЛ он более устойчив к враждебному РЭБу и с легкостью может поразить тяжелую бронированную технику оккупантов.

"Танки, средства радиоэлектронной борьбы, РСЗО, личный состав – ничто теперь не сможет укрыться от наших "крепких птичек". Спасибо Стальному фронту за то, что не впервые оказывается такая значительная помощь", – рассказал полковник Нацгвардии Украины Андрей Полтавский.

Благодаря тепловизионной камере такие дроны могут работать и ночью. Его подъемный вес около 17 кг. Бойцы говорят, что такие птички – значительное подкрепление на фронте.

"Война сейчас – совсем другая. Здесь множество технологий, современных решений, автоматики. Дроны – это незаменимые помощники на фронте. Они помогают более эффективно выполнять боевые задания, часто становятся нашими глазами на небе и даже спасают жизнь. Без них становится все труднее преодолеть врага, поэтому мы стараемся овладевать все более современной техникой и увеличивать ее мощность. И такая помощь от большого бизнеса для нас очень важна", – добавил Андрей Полтавский.

Напомним, общий вклад бизнесмена Рината Ахметова и его предприятий в поддержку Украины за время полномасштабного вторжения составляет 7,6 млрд грн. Группа SCM является крупнейшим донором ВСУ среди частных компаний.