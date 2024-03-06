Бойцы ССО уничтожили вражеский РЛС 'Зоопарк-1' на Лиманском направлении. Видео

Воины активной группы "Медоид" 3-го отдельного полка ССО обнаружили радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1" оккупантов. Это произошло во время разведки на Лиманском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Сил специальных операций. Украинские военные некоторое время сопровождали цель.

Впоследствии бойцы предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для последующего поражения.

"В результате огневого поражения радиолокационная станция противника уничтожена наголову вместе с экипажем", – сообщили в Командовании ССО. Отмечается, что это уже седьмая РЛС, стоимостью более $10 миллионов долларов, уничтожена "Медоедами".

Как писал OBOZ.UA, украинские защитники уничтожили редкую цель – комплекс "Муром-П", с помощью которого российские войска вели наблюдение за территорией. "Бавовну" этой технике принес наш FPV-дрон.

Стало известно, что, согласно официальной статистике Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 5 марта наши воины нейтрализовали 1250 оккупантов. Также была уничтожена 241 единица военной техники и вооружений (в том числе 58 российских БПЛА).

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