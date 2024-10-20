Бойцы Третьей штурмовой на Харьковщине разнесли вражескую БМП с боекомплектом и два танка. Видео

Бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады на Харьковском направлении уничтожили "гордость российского оборонпрома" – вражескую БМП-3. Бронемашина после поражения эффектно взорвалась. Также воины уничтожили два танка, оснащенных "защитой".

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Видео боевой работы они обнародовали в сети. Как отмечается, в кадр попала работа бойцов Fatum изпротивотанковогоу батальона

"Начиненная БК вражеская БМП-3 после поражения сдетонировала прямо в посадке. Оба танка были оснащены "защитой", и наши дроны успешно хакнули его на ходу", – рассказали защитники Украины.

БМП-3, то есть боевая бронированная машина пехоты третьего поколения, действительно, в РФ считается "гордостью российского оборонпрома" и называется "высокоэффективной военной единицей".

3-я отдельная штурмовая бригада была сформирована на основе подразделения ВСУ, которое в свою очередь было сформировано на основе добровольческого отряда ТрО "Азов" в Киеве 24 февраля 2022 года, в первые часы полномасштабного вторжения. Скелетом подразделения стали ветераны "Азова" Нацгвардии и представители Азовского движения.

Именно бойцы подразделения ТРО "Азов" вместе с другими подразделениями освобождали от оккупантов Васильков, Ворзель, Ирпень, Бучу, Гостомель и т.д. Совместно с 72-й бригадой ВСУ в окрестностях Броваров (возле села Скибин) они разгромили колонну 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии армии РФ (уничтожили целый полк).

В апреле 2022 года подразделение было передислоцировано на юго-восток для обороны Украины на Запорожском направлении. Бойцы бригады участвовали в освобождении Херсона и Херсонской области, а также в боях за Бахмут.

В январе 2023 года состоялось переформирование полка в 3-ю отдельную штурмовую бригаду. После чего бригада совершила удачное наступление в Бахмуте и уволила Андреевку возле него.

Как сообщал OBOZ.UA, с начала полномасштабной войны Украина совершила сотни атак на военные объекты в тылу страны-террориста России. Атаки дронов дальнего радиуса действия стали все более заметной частью русско-украинской войны, а одним из основных украинских дронов для выполнения таких миссий стал БПЛА "Февраль".

Также Украина продолжает наносить удары по российским складам боеприпасов. Среди последних пораженных целей место хранения сотен ударных дронов типа "Шахед" в Краснодарском крае и состав БК на авиабазе в Адыгее.