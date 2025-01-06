Бойцы ТрО уничтожили российский беспилотник Zala в Херсонской области. Фото

В воскресенье, 5 января, военнослужащие 121-й отдельной бригады территориальной обороны уничтожили очередной вражеский разведывательный беспилотник типа ZALA. Это произошло на Херсонском направлении.

Видео дня

Фотодоказательства очередной успешной атаки были изложены в Telegram-канале Сил обороны юга Украины. Там отметили, что кафиры постоянно используют эти разведывательные БПЛА для сбора информации.

"Российские войска активно используют разведывательные беспилотники на территории Украины для сбора информации, которую в дальнейшем используют для планирования ударов по инфраструктуре и гражданским объектам, нанося ущерб мирному населению", – говорится в сообщении военных.

Справка

БПЛА ZALA – разведывательный беспилотник, с помощью которого можно обнаруживать позиции и корректировать артиллерию благодаря автоматическому модулю захвата целей. Как сообщают украинские военные, его сложно перехватить средствами радиоэлектронной борьбы.

В конце 2024 года сообщалось, что российский штурмовик Су-25 во время выполнения боевого задания столкнулся с разведывательным БПЛА кафиров ZALA. Это произошло в Донецкой области.

Напомним, ранее стало известно, что на Запорожском направлении украинские бойцы сбили три мощных дрона-разведчика армии РФ : "Орлан-10" и два SuperCam S350. Враг понес потери примерно на $200 тысяч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!