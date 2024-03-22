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Бойцы ВСУ на фронте получили еще три внедорожника от Favbet Foundation

Мария Шевчук
War
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Бойцы ВСУ на фронте получили еще три внедорожника от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал бойцам ВСУ на передовую еще три автомобиля, сообщили представители фонда.

Полноприводный пикап Nissan Navara и два внедорожника Nissan X-Trail поступили в распоряжение подразделений, которые держат оборону и выполняют боевые задачи на востоке страны.

Как сообщалось, с начала полномасштабного вторжения Вооруженные Силы и другие Силы обороны страны получили уже 280 автомобилей при содействии Favbet Foundation, в том числе 53 новых пикапа Peugeot в рамках проекта "Армія дронів" президентской фандрайзинговой платформы UNITED24.

Бойцы ВСУ на фронте получили еще три внедорожника от Favbet Foundation

Фонд Favbet Foundation является активным участником проекта "Армія дронів" Министерства цифровой трансформации. Он, в частности, является одним из крупнейших донаторов проектов UNITED24 по закупке FPV-дронов.

Также при содействии фонда в передовые подразделения ВСУ поступили 650 дронов разного типа, в том числе ударного.

В феврале 2024 года Favbet присоединился к большому сбору на 35 беспилотных лодок для СБУ от UNITED24, monobank, Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова. Морской дрон, который будет куплен за донат компании в размере 10 млн грн, получит название "Фаворит".

Бойцы ВСУ на фронте получили еще три внедорожника от Favbet Foundation

Кроме того, при содействии Favbet Foundation Силам обороны переданы сотни единиц специальной техники: тепловизоров, дальномеров, прицелов, систем связи и радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским дронам.

Общая помощь ВСУ при содействии Favbet Foundation по состоянию на январь 2024 года составила уже более 300 млн грн.