Бойцы ВСУ на восточном фронте приземлили очередной вражеский ''Аллигатор'' – Генштаб

Украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов на земле и на небе. 5 апреля защитники Украины сбили российский вертолет Ка-52.

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Вражеского "Аллигатора" воины приземлили на восточном направлении. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"На восточном фронте наши воины уничтожили российский вертолет Ка-52. Выстоим и победим!" – отмечено в сообщении.

На данный момент Россия в войне против Украины потеряла уже 292 вертолета.

Напомним, ранее стало известно, что в Бахмуте пограничники уничтожили три десятка "вагнеровцев", пытавшихся прорвать оборону. Еще 40 захватчиков были ранены. Наемники пытались штурмовать опорный пункт украинских воинов одновременно 6 штурмовыми группами.

Также сообщалось, что снайперы ССО показали удачную охоту на оккупантов в районе Бахмута и озвучили потери противника. В течение нескольких дней они отправили на концерт в Кобзон десяток оккупантов.