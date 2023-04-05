''Работа кипит'': снайперы ССО показали удачную ''охоту'' на оккупантов в районе Бахмута и озвучили потери противника. Видео

Российская оккупационная армия продолжает предпринимать безуспешные попытки штурма на Бахмутском направлении. В результате враг не достигает своих целей, но несет огромные потери в живой силе.

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Эффективно сокращают численность путинской армии в том числе снайперы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Telegram-канал ССО ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Результатом работы снайперских пар Сил специальных операций в районе Бахмута в течение нескольких последних дней стало уничтожение более 10 российских оккупантов.

В ночное время суток враг пытается продвигаться и штурмовать позиции Сил обороны на указанном направлении. Однако эффективная работа снайперов не оставляет врагу ни единого шанса на успех.

"Наши воины постоянно ведут наблюдение, обнаруживают и уничтожают живую силу противника с разных дистанций и разным калибром", – отметили в ССО ВСУ.

Напомним, российские оккупационные войска продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Ранее сообщалось, что государство-террорист Россия слабеет, поэтому пытается прикрыть свои провалы новыми фейками о взятии Бахмута Донецкой области. Но все старания российских пропагандистов опровергает удачная работа Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские военные продолжают держать оборону и уничтожать российских захватчиков в районе Бахмута на Донетчине. В этом им помогают квадрокоптеры. Так, благодаря дрону DJI Mavic 3 за день удалось уничтожить сразу 10 наемников ЧВК "Вагнер".

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