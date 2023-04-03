Бойцы ВСУ отразили 45 вражеских атак, оккупанты уже составляют списки на эвакуацию из Скадовского района – Генштаб

В Украине идут 404-е сутки российской войны. За последние 24 часа бойцы Вооруженных сил нашей страны отразили 45 вражеских атак. При этом противник нанес 3 ракетных и 17 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

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Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на вечер 3 апреля. Отмечается, что высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины. Кроме того, российские оккупанты уже составляют списки на эвакуацию из Скадовского района (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружена. Определенные подразделения вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи в приграничных с Украиной районах", – сказано в сообщении.

Войска РФ и дальше используют воздушное пространство и территорию Беларуси и ее военную инфраструктуру для нанесения атак по Украине. На белорусских полигонах проходит подготовка подразделений врага. Много военных РФ дислоцируются в приграничных районах Курской и Белгородской областей РФ.

"В течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Запсилья и Мирополья Сумской области, а также населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Зыбино, Волоховка, Рублено и Ольховатка на Харьковщине. Кутьковка, Западное, Масютовка Харьковской области; Крахмальное Луганской области и Терны и Серебрянка в Донецкой области", – отметили в Генштабе.

– на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. Артиллерийские обстрелы были проведены по Макеевке, Невскому, Белогоровке Луганской области и Веселому, Спорному и Раздоловке Донецкой области.

– на Бахмутском направлении оккупанты и дальше пытаются взять под полный контроль Бахмут и продолжают его штурмовать. Враг вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Василовка и Ивановское. Подразделения сил обороны в течение суток отразили около 20 атак противника на указанном участке линии боевого столкновения. От вражеских обстрелов пострадали, в частности, Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Озаряновка, Дачное, Александро-Шультино, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

– на Авдеевском и Марьинском направлениях войска РФ пытались наступить в районах Северного, Первомайского и Марьинки, но это оказалось безуспешно.В то же время враг обстрелял Авдеевку, Водяное, Северное, Нетайлово, Первомайское, Георгиевку, Марьинку и Победу Донецкой области.

– на Шахтерском направлении в течение суток армия РФ не наступала, но корректировала огонь артиллерии, активно применяя БпЛА. Так, были совершены обстрелы Новомихайловки, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы, Большой Новоселки и Времовки Донецкой области.

– на Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий также не проводил, но тем временем наращивал оборонные способности. Войска РФ совершили обстрелы населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также город Херсон.

"В Скадовском районе Херсонской области, российская оккупационная "власть" начала составление списков лиц из числа местных жителей, которые согласны на "эвакуацию" в Крым или на территорию Российской Федерации", – заявили в Генштабе.

Отмечается, что "эвакуация" пока будет проводиться якобы на добровольной основе. В первую очередь захватчики будут вывозить женщин и детей.

"Авиация сил обороны в сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили вражеский разведывательный БпЛА. Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили район сосредоточения живой силы противника. Поддерживайте Вооруженные Силы! Победим! Слава Украине!" – подытожили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали 610 российских оккупантов. Также они сожгли несколько бронемашин, артиллерийских систем и беспилотников.

В целом с начала вторжения в Украину и до сегодня российские войска больше всего понесли потери личного состава – ликвидированы 175 160 военнослужащих ВС РФ.

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