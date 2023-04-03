ВСУ ликвидировали за сутки 610 оккупантов, уничтожили семь артсистем и 13 БПЛА врага: данные Генштаба

Защитники Украины за прошедшие сутки на фронте ликвидировали 610 российских оккупантов. Также они сожгли несколько бронемашин, артиллерийских систем и беспилотников.

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Этой техникой и вооружением враг обстреливал населенные пункты или пытался вести воздушную разведку. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В целом с начала вторжения в Украину и до сегодня российские войска больше всего понесли потери личного состава – ликвидированы 175 160 военнослужащих ВС РФ.

За прошедшие сутки защитники сбили в небе 13 БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 2262). Во время боев воины уничтожили 16 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 5553).

Также было "демилитаризовано" семь боевых бронированных машин (всех 6993), семь артиллерийских систем (3619) ВС РФ. Уничтожены еще один танк (всего 3619) и одно средство ПВО (280), две единицы спецтехники (298) оккупантов.

С начала вторжения агрессора ВСУ обезвредили 911 его крылатых ракет, 306 самолетов, 291 вертолет и 18 кораблей/катеров.

Отметим: Силы обороны Украины продолжают уничтожать штабы и склады с боекомплектом войск РФ на временно захваченных территориях. В течение прошлой недели защитники ликвидировали восемь складов БК и семь баз врага.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские егеря-десантники уничтожили подразделение российских оккупантов на одном из направлений фронта. Защитники ликвидировали около 11 захватчиков и заняли их боевые позиции.

Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожили редкого "зверя" оккупантов – самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" 240 мм. "Демилитаризацию" вражеской техники они показали на видео.

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