Еще минус 1310 окупантов: свежие потери РФ на фронте

За прошедшие сутки 10 мая украинские военнослужащие ликвидировали еще 1310 российских оккупантов. Также были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

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С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 965 890 тыс. человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 2 танка, 6 боевых бронированных машин и 33 артиллерийских системы. Общие потери врага составляют 10 792 танков, 22 446 ББМ и 27 670 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1381 единиц реактивных систем залпового огня и 1159 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 372 самолетов, 335 вертолетов и 35 537 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 3197 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 47 947 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3878 – специальной техники.

Напомним, недавно операторы подразделения БпАК Военно-Морских сил ВС Украины поразили вражеский наблюдательный пост и склад имущества. Также были обнаружены и уничтожены замаскированные вражеские катера. А на видео можно увидеть, что украинские защитники еще и успешно отминусовали живую силу оккупантов.

Также украинские защитники также сорвали попытку российских оккупантов прорвать оборону вблизи н.п. Багатырь в Донецкой области. Благодаря работе штаба тактической группы "Угледар" атака врага была вовремя обнаружена еще на подходе. Как следствие: уничтожено 24 единицы техники и 40 солдат армии РФ.

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