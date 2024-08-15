'Боль разрывает, она была образцом': в 'Госпитальерах' тронули некрологом убитой РФ медика 'Майк'

14 августа в Харьковской области россияне дроном убили медика Александру Мулькевич с позывным "Майк". Она погибла во время выполнения боевых задач на фронте, знакомые отзывались о ней как об "универсальном бойце".

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Говорят, "Майк" никогда не отказывала в помощи, могла выполнить любую работу и взяться за любой проект, при этом всегда создавала "самый приятный климат, который только приходилось чувствовать". Об этом рассказали на странице медицинского добровольческого батальона "Госпитальеры" в Facebook.

"С Майк работали на одном направлении смежными экипажами в июне, и получилось так, что очень быстро подружились. Плохо, что так мало времени была честь знать ее. Майк была невероятным человеком, водителем, боевым медиком, командиром экипажа и просто сознательной гражданкой нашей страны. Всегда мотивировала, сама тоже стремилась учиться, повышать навыки, саморазвиваться", – говорят о погибшей коллеги.

"Всегда заботилась о своем экипаже, и не только. Меня, когда я ехала в июне впервые старшей на медэвак, да и наш экипаж весь поддерживала на всех этапах – от сборов на базе, подготовки машины до простого "как вы?" и напоить чаем на стабе после тяжелого эвака. Не чуралась и поддерживала новеньких в бате. Была образцом в работе и за ее пределами. Легкая на подъем, еще и всех тоже поднимала", – рассказывают другие медики про "Майк".

"При знакомстве с такими сильными и хрупкими девушками, в голове исчезает фраза "Девушкам не место на войне"..Герои не умирают. Майк, нам будет тебя очень не хватать. Уже не хватает. И боль разрывает сердце в клочья. Замечательная, добрая, улыбчивая, сильная", – отметили в "Госпитальерах".

Как сообщал OBOZ.UA:

– В поселке Белый Колодезь Харьковской области российские террористы запустили FPV-дрон по машине медицинского батальона "Госпитальеры". Погибла медик, еще одна получила ранения. Также из-за взрыва пострадали трое гражданских, которые ехали в другом авто.

– Погибшая – медик Александра Мулькевич с позывным "Майк". Ее экипаж должен был отработать последний день своей ротации и 15 августа уже быть дома со своими семьями. Однако Александре этого не было суждено, ее не дождались мать и муж.

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