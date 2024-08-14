'Очень тяжелая потеря для 'Госпитальеров': оккупанты убили дроном медикиню с позывным 'Майк'

На щите с войны с российскими оккупантами возвращается медик медицинского батальона "Госпитальеры" Александра Мулькевич с позывным "Майк". Она погибла на Харьковщине 14 августа – Александра была в эвакуационном автомобиле медиков, который атаковал вражеский FPV-дрон.

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О гибели медика сообщила народная депутат, командир добровольческого батальона "Госпитальеры" Яна Зинкевич. Она назвала смерть Александры очень тяжелой потерей для батальона и всего государства.

"Сегодня в Харьковской области россияне совершили очередное преступление. Была поцелена с FPV-дрона эвакуационная машина медиков-Госпитальеров Харьковской области, которая направлялась на выполнение задачи. Одна парамедик с ранением средней степени уже в госпитале, ей оказывают оперативную помощь. Обсуждаем вопросы транспортировки раненой в киевское медицинское учреждение. Одна девушка, к сожалению, погибла. На щите сестра Майк. Мулькевич Александра Юрьевна", – написала Зинкевич.

Она рассказала, что экипаж из трех девушек должен был отработать последний день своей ротации и завтра, 15 августа, уже быть дома со своими семьями. Однако Александре этого не было суждено, ее не дождались мать и муж.

"Три отважных украинок, избравших своей миссией спасение человеческих жизней, самую мирную и опасную идею, были вынуждены изменить свои мирные профессии и приобщиться к поддержке украинских Сил обороны. На кровавом счету россиян еще одна оборванная молодая судьба отважной украинки. Я выражаю глубокие соболезнования семье павшей Героини — мужу и матери, ее друзьям, собратьям, сестрам, экипажу. Это очень тяжелая потеря для нашего батальона и всего государства", – добавила нардепка.

Александра Мулькевича была командиром экипажа боевых медиков. В батальоне "Госпитальеры" с невыразимой печалью встретили известие о смерти боевой подруги. О ней отзываются как о невероятном человеке, "универсальном бойце", который никогда не отказывал в помощи, она всегда мотивировала других и заботилась о своем экипаже.

"Майк, нам будет тебя очень не хватать. Уже не хватает. И боль разрывает сердце в клочья. Замечательная, добрая, улыбчивая, сильная. Вечная память и слава героям Украины, отдавших свою жизнь ради жизни других", – написали Госпитальеры.

Как сообщал OBOZ.UA, в поселке Белый Колодец Харьковской области российские террористы запустили FPV-дрон по машине медицинского батальона "Госпитальеры". Погибла медик, еще одна получила ранение. Также из-за взрыва пострадали трое гражданских, которые ехали в другом авто.

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