Более 70 лет ни с кем не воевали: Черногор объяснил мотивы участия КНДР в войне в Украине

Северная Корея поддерживала Российскую Федерацию с самого начала ее открытой агрессии против Украины. Пхеньян, судя по всему, готов непосредственно помогать оккупационной армии в связи с причинами военного и политического характера.

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Во-первых, КНДР интересует опыт современной войны. Корейская война закончились перемирием 27 июля 1953 года, то есть страна не вела боевые действия уже больше 70 лет, хотя накапливала вооружения и готовила военных. "Здесь для них удачный момент для того, чтобы еще перенять российский опыт", – сказал в комментарии OBOZ.UA кандидат исторических наук Ярослав Черногор, директор программы российских и беларусских студий аналитического центра "Украинская призма".

Во-вторых, Северная Корея "пытается показать, что она самостоятельный и мощный игрок на международной арене, показать, что она не боится западного мира, и поддержать Путина". По словам эксперта, это также одна из политических целей, которые Пхеньян может ставить перед собой.

Черногор напомнил, что КНДР одобряла создание так называемых "Л/ДНР", потом – российское полномасштабное вторжение. Также страна помогала России артиллерийским и ракетным вооружением.

Сейчас можно говорить о новом этапе, поскольку появились данные о том, что северокорейские военные находятся на оккупированных территориях Украины.

"Последние из новостей, что шесть офицеров погибли от ракетного удара Украины по скоплению российских войск, а там оказались и северокорейские военнослужащие. Но наша разведка и партизаны говорят, что на территории неподалеку от Мариуполя, в Донецкой области, в ее оккупированной части, находится определенное количество корейских военных.

То, что они не участвуют в пехотных штурмах – это не столь серьезная причина говорить, что они вообще не участвуют в войне", – отметил кандидат исторических наук.

Он напомнил, что параллельно КНДР поднимает градус напряжения на границе с Южной Кореей. "Возможно, это некая психологическая операция, способствующая тому, чтобы напрячь Запад. То есть сделать такие недружественные выпады в сторону Южной Кореи и в то же время поддержать Путина на территории Украины, воюя на его стороне. Мы не можем этого всего исключать", – добавил эксперт.

Черногор сказал, что сейчас "не выглядит так, что Северная Корея может полноценно вступить в военные действия своими артиллерийскими или пехотными подразделениями".

"Но своих военных инструкторов определенное количество она точно имеет и будет продолжать иметь в составе российских военных группировок", – заявил он.

Так или иначе, все эти действия предназначены для того, чтобы вызвать определенную реакцию западного мира. Но каких-либо серьезных заявлений партнеры не сделали.

"Возможно, наши союзники не оценивают эту угрозу как реальную. Поэтому на сегодняшний день такая ситуация. Как она будет развиваться и что будет дальше – я думаю, мы увидим. В случае, если действительно войска северокорейского диктатора появятся на территорию Украины и будут принимать непосредственное участие в боевых действиях, я думаю, что определенные заявления со стороны западных союзников будут. Если Северная Корея доведет кризис со своими южными соседями до эскалации, то, я думаю, там еще более серьезное будет обсуждение на международном уровне. Но насколько даже ходит информация о том, что американским солдатам в Южной Корее отдан приказ не вмешиваться, это показывает, что ни за Южную Корею, ни за Украину западные союзники воевать на сегодняшний день не готовы", – поделился размышлениями Черногор.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее министр обороны Южной Кореи Ким Эн Хен заявил, что КНДР может направить военнослужащих своих регулярных вооруженных сил в Украину для поддержки российской захватнической армии.

– Источники заявляют, что недавно со своих позиций, расположенных на границе между Брянской и Курской областями России (в 7 км от Украины), сбежали 18 военнослужащих КНДР.

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