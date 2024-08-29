Более 90 индийцев обманом отправили воевать в Украину: по меньшей мере восемь из них погибли

Страна-агрессор Россия обманом отправила воевать в Украину более 90 граждан Индии, по меньшей мере восемь из них уже погибли. Многие из них понимали, что попали на войну, только по прибытии на фронт – так работает российская схема вербовки.

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Об этом "Дождю" рассказал депутат парламента Индии Викрамджит Сингх Сахнейб. По его словам, из 83 оставшихся в живых индийцев 13 уже покинули российские вооруженные силы.

"Но у нас остается там 69 или 70 человек. Нам пока не удалось ни вернуть тела погибших, ни идентифицировать их, потому что эти люди находятся в горячей точке, и мы даже не знаем, где они именно", – сказал политик.

Сахнейб сообщил, что такой нелегальный найм молодых индийцев в зону боевых действий РФ начала еще до начала полномасштабной войны в Украине – их вербовали под предлогом переправки за границу на работу. А после 24 февраля 2022-го мошенники начали действовать увереннее, некоторые из них координируют найм индийцев, находясь в войсках РФ.

Цены на переправку за границу варьируются: от одной до 12 тысяч евро. По прибытию в Россию иностранцев заставляют подписать контракт с минобороны РФ без переводчика, а после отправляют на фронт.

"В июле Моди встретился с Путиным, который пообещал освободить граждан Индии, однако на положении воюющих индийцев это не отразилось. Кроме того, Россия пообещала компенсации и гражданство родным погибших", – сообщают журналисты. Однако индийцы не хотят жить в стране, где они потеряли своих близких.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили войну в Украине. Моди поделился впечатлениями от своего недавнего визита в наше государство.

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