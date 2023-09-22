'Более быстрые решения могли бы спасти больше жизней': Боррель раскритиковал западных лидеров за промедление с военной помощью Украине

После полномасштабного вторжения России в Украину страны Европейского Союза "достигли чудес" единства и действовали со скоростью света по сравнению с прошлым в направлении военной помощи Киеву. Однако ускорение определенных решений могло бы спасти больше жизней украинцев.

Такое мнение высказал высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в интервью Guardian. Он подчеркнул, что война требует "живых тренировок, чтобы определить потенциал, который Европа может предоставить Украине".

Он напомнил, что промедление в свое время было в вопросах предоставления нашему государству танков, зенитных ракет Patriot, но в конце концов все это Украине предоставили.

"Должны ли мы обеспечить мощности ВВС? Об этом говорили еще в начале войны. Сейчас мы готовим пилотов для F-16. Конечно, война есть война, и если вы хотите поставлять оружие кому-то, кто воюет и подвергается сильным атакам, – чем быстрее, тем лучше", – убежден Боррель.

В то же время, он высказал мнение, что прогресс украинского контрнаступления, кроме поставок оружия, замедлили и другие проблемы. В частности, речь идет о мощных оборонительных укреплениях, которые Россия выстроила на юге Украины.

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"В некоторых случаях глубина или ширина составляют 25 км. И понятно, что против этого нельзя идти в лобовую атаку, это было бы самоубийством. Они заминировали всю землю", – отметил Боррель.

Напомним, также он заявил, что Украина ни в коем случае не может принять доминирование России. Единственным результатом войны, которую президент РФ Владимир Путин развязал против Украины, должен быть справедливый мир. В этом случае агрессор должен выйти из оккупированных территорий, заплатить за причиненный ущерб и ответить за совершенные преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ЕС осудил проведение Россией нелегитимных так называемых выборов на оккупированных территориях Украины. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель отверг "бесполезную попытку" России "нормализовать свой незаконный военный контроль и попытку аннексии частей украинских территорий".

– Европейское оборонное агентство (EDA) подписало первые контракты на совместную закупку артиллерийских снарядов калибра 155 мм, в частности, для передачи их Украине. По состоянию на 6 сентября уже подписаны восемь рамочных контрактов с европейской оборонной индустрией.

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