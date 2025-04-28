Относительно оперативной обстановки в Белгордчине

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Более месяца продолжается боевая операция, которую проводит 225-й штурмовой полк и приданые подразделения, включая 33-й штурмовой полк, сводный стрелковый батальон Воздушных сил и 414-й бригада "Птахи Мадяра".

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За цей час взята під контроль невелика прикордонна "санітарна" смуга біля сіл Попівка та Демидівка.

Операція була спланована як раптовий рейд, який мав завдати великих втрат ворогу та відтягнути російсські сили з суміжної ділянки, де йшов російський наступ на Гуєво та Горналь. Завдання було виконано успішно. Зараз рейд перетворився на позиційну оборонну операцію у лісовому масиві взвовж російської смуги оборони та "зубів дракона", силами малих груп піхоти та дронів, за активної підтримки артилерії, авіації та вискоточних ракет.

Російське командування кинуло сюди великі сили - 34-та мотострілецька бригада, 128-ма мотострілецька бригади, 83-й мотострілецький полк, полк спецназ "Ахмат", батальйон 155-ї бригади морської піхоти, батальйон 88-ї розвідувально-диверсійної бригади "Еспаньйола", підрозділи ФСБ.

За цей час ворог зазнав значних втрат - 128-му бригаду та батальйон 155-ї відвели на поповнення.

Одні тільки пілоти 414-ї бригади знищили понад 100 одиниць бронетехніки.

225-й полк росіянам помилок не пробачає, і співвідношення втрат на даному етапі у багато разів на нашу користь. Варто відмітити, що великі втрати зазнали найрозпіарені російські частини "Ахмат" та "Еспаньйола", які провалили завдання російського командування у цьому районі.

Усіх героїв-піхотинців, усіх учасників цієї успішної операції потрібно відзначити державними нагородами. На даному етапі співідношення втрат у багато разів на нашу користь.

У кожної успішної дії є свій час, і сподіваюсь, що рейд, який успішно було розпочато, буде своєчасно і завершено, оскільки свої завдання він повністю виконав.