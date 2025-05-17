Более трех лет не видела родных: с оккупированной территории вернули 19-летнюю девушку

С временно оккупированной территории удалось вернуть домой 19-летнюю девушку, которая более трех лет была оторвана от родных. Спасательную миссию провели в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

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Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. "В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти с временно оккупированной территории 19-летнюю девушку, которая более трех лет не видела своих родных", – говорится в сообщении.

Ее родной город долгое время находился под обстрелами, без воды и света. Там практически разрушена инфраструктура. Несмотря на неоднократные попытки самостоятельно уехать, девушка не смогла покинуть оккупированную территорию. Только сейчас, благодаря совместным усилиям, она наконец смогла оказаться дома - в безопасности, рядом с семьей.

"Девушка несколько раз пыталась выехать самостоятельно, однако безрезультатно. Теперь она в безопасности, рядом с семьей, и планирует вернуться к учебе и строить новую жизнь. Благодарен Украинской сети за права ребенка и всем партнерам за содействие в организации спасательной миссии. Выполняем задание Президента - вернуть всех детей", – добавил Ермак.

9 мая стало известно, что Украине благодаря инициативе Bring Kids Back UA удалось вернуть еще девять своих детей с временно оккупированных территорий. Поэтому задача президента вернуть всех детей выполняется.

Сейчас точно известно о 19 546 незаконных депортаций и принудительных перемещений украинских детей - но реальная цифра значительно больше. Только 1307 детей Украине уже удалось вернуть.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский парламент принял резолюцию о возвращении украинских детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила. В документе отмечается, что без возвращения похищенных детей не будет настоящего мирного соглашения. В то же время резолюция призывает Евросоюз привлечь виновных к ответственности и ввести санкции против лиц и учреждений, причастных к таким преступлениям.

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