Болезненность не сыграла своей роли: Фейгин объяснил, почему не стоит рассчитывать на протесты в России из-за рекордных потерь на фронте

Тяжесть потерь страны-агрессора России на фронте не имела большого значения, поэтому протесты в РФ маловероятны. К тому же оккупантов мотивирует размер денежного довольствия в 2 тыс. долларов. среди которых ограничение суверенитета и передача желаемых территорий.

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Такое мнение в интервью высказал в интервью OBOZ.UA российский правозащитник Марк Фейгин. "Прежде всего, мы увидели, что болезненность потерь не сыграла своей роли. Ведь потери и прежде всего были достаточно значительными. Но пока мы не видим конвертации этого в какой-то протест, недовольство или еще что-то", – констатировал он.

Фейгин добавил: что касается самих оккупантов армии РФ, "пусть и частично, это компенсируется зарплатами", ведь 2 тысячи долларов в месяц для обычного россиянина является значительной суммой.

"Понятно, что они (деньги. – Ред.) не компенсируют опасности смерти. Но пока этот фактор большой роли тоже не сыграл", – говорит правозащитник.

Он прогнозирует, что Путин согласится на переговоры только тогда, когда увидит для себя возможность достичь мира на своих условиях – это "ограничение суверенитета Украины, передача ему территорий, на которые он претендует, и остальные опции – отмена санкций, отказ от вступления Украины в НАТО, а не просто мораторий".

"И это бы его устроило. Конечно, если в российской экономике начнется хаос, это изменится. Но пока мы этого не видим", – сказал Фейгин.

Относительно готовности россиян устроить протесты против режима из-за массовых потерь на фронте, правоохранитель сказал:

"Мы уже несколько раз оценивали российские условия по тем же параметрам, о которых говорите вы, о которых пишет The Guardian, и в общем мы не смогли определить этот предел. Нам казалось, если погибнет 100 тысяч, как будет вести себя российский народ? Нам казалось, что это должно было бы конвертироваться в какое-то недовольство. Поэтому сейчас я не стал бы прогнозировать".

Стало ясно, что действительно резерв у Путина есть, добавил Фейгин.

"Нет того критического параметра, мы не можем его увидеть и назвать, когда проблемы переходят в недовольство", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению аналитиков ISW, российский агрессор, очевидно, планирует продвинуться к юго-восточной части Днепропетровщины, чтобы поддержать цель Путина захватить всю Донетчину. Это может включать операции на юге и востоке Днепропетровщины по перекрытию украинских линий связи и окружению позиций в Донецкой области, прогнозируют эксперты.