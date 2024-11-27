Закончить войну: сценарий Трампа будет скоро, сценарий Путина уже есть. Где может быть проблема? Интервью с Фейгиным

Экономика страны-агрессора России испытывает колоссальную нагрузку из-за огромных расходов на ведение захватнической войны против Украины. Не раз озвучивались оценки о "перегреве" экономики и о том, что ее крах – вопрос ближайшей перспективы. Тем не менее, даже в таком "перегретом" состоянии она может просуществовать, как минимум, еще год. Рекордные потери российской армии на украинском фронте показали, что и это не останавливает агрессора. Ни первая, ни вторая проблема не останавливают Кремль, и – главное – не выводят простых россиян на улицы.

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Избранный президент США Дональд Трамп наверняка уже имеет план окончания войны в Украине, детали которого пока неизвестны. Глава Кремля Владимир Путин также имеет свой план, который не раз озвучивал. В частности, это требование невступления Украины в НАТО и "освобождения" четырех украинских территорий. Что будет, когда придет время реализовать план? Путин может отказаться от своего плана только в случае достаточного военного и военно-политического давления.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал российский правозащитник Марк Фейгин.

– Аналитики The Guardian пришли к выводу, что российская экономика начинает испытывать настоящие проблемы из-за войны против Украины. По их оценкам, запасов советского оружия хватит до конца 2025 года, но экономические проблемы могут заставить Путина пойти на переговоры уже в начале 2025-го. Разумеется, всем нам, украинцам, хотелось бы верить в то, что страна-агрессор действительно теряет ресурс для ведения войны, но насколько эти проблемы велики?

– Российская экономика действительно имеет массу проблем за счет огромной нагрузки, но все-таки она способна выдержать еще какой-то неопределенный период. Поэтому считать, что уже после прихода Трампа к власти состояние экономики заставит Россию перейти к переговорам, не следует. Если говорить о сугубо экономических причинах.

На самом деле, я думаю, экономика России вполне может выдержать 2025 год. Да, ситуация будет ухудшаться, постепенно скатываться вниз, но говорить о том, что это станет главной причиной, по которой Путин пойдет на переговоры, пока преждевременно.

Экономика милитаризуется и старается развиваться за счет усечения реальных секторов экономики, социальной сферы, образования, здравоохранения, инфраструктуры и так далее, но этого хватит. Тем более, что российский бюджет может продолжать иметь источники дохода от экспорта углеводородов. И это сильно его поддерживает, это факт.

Проблема могла бы быть связана с ухудшением положения обывателя, населения и какого-то недовольства. Но эта политическая система купирует любые проявления недовольства. Много страха, много опасений, что будут преследовать. Поэтому Кремль может продолжать опускать социальную ситуацию. Это не то же самое, когда в нормальных обществах люди, испытывающие экономические проблемы, реализуют политическое недовольство. В России его реализовать нельзя.

Например, солдаты, призванных в рамках частичной мобилизации, погибают. Казалось бы, что может быть хуже? И тем не менее, это продолжается, это не останавливается. Это гораздо более существенный фактор давления, поэтому есть куда ухудшаться ситуации с точки зрения ее оценки самими людьми.

– А как насчет потерь российской армии? Они уже бьют все рекорды. Ведь рекрутинговая военная машина тоже имеет ограниченные возможности. В конце концов, в путинской армии просто будет некому воевать. Это остановит Путина?

– Прежде всего, мы увидели, что болезненность потерь не сыграла свою роль. Ведь потери и прежде были достаточно значительными. Но пока мы не видим конвертации этого в какой-то протест, недовольство или что-то еще. Что касается самих российских военных, то пока, пусть и частично, это компенсируется зарплатами. 2 тысячи долларов в месяц для среднего обывателя – это значимые деньги. Разумеется, они не компенсируют опасность смерти. Но пока этот фактор большой роли тоже не сыграл.

Путин пойдет на переговоры только тогда, когда увидит для себя возможность добиться мира на своих условиях – ограничение суверенитета Украины, передача ему территорий, на которые он претендует, и все остальные опции – отмена санкций, отказ от вступления Украины в НАТО, а не просто мораторий. И это его бы устроило.

Конечно, если в российской экономике наступит хаос, это изменится. Но пока мы этого не видим.

– Вы сказали, что все протестные настроения россиян купируются. Но должен же быть какой-то предел? Они готовы жить в нищете, готовы хоронить всех своих родных, и все равно не выйдут на протест против режима?

– Мы уже несколько раз оценивали российские условия по тем же параметрам, о которых говорите вы, о которых пишет The Guardian, и в общем и целом мы не смогли определить этого предела. Нам казалось, если погибнет 100 тысяч, как будет вести себя российский народ? Нам казалось, что это должно было бы конвертироваться в какое-то недовольство.

Поэтому сейчас я бы не стал прогнозировать. Мы поняли, что действительно резерв у Путина есть. Нет того критического параметра, мы не можем его увидеть и назвать, когда проблемы переходят в недовольство.

– Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник считает, что на момент инаугурации президента США Дональда Трампа у него уже будет готов сценарий разрешения войны в Украине. По его оценкам, в течение ближайших восьми недель украинская дипломатия должна работать очень активно с союзниками, чтобы донести до них свою позицию. Но считаете ли вы, что сценарий окончания войны уже есть в Кремле?

– Это разные вещи – сценарий Трампа и сценарий Путина. Что касается плана Трампа, то он точно будет готов. Он ведь обещал еще до инаугурации все решить. Пока мы видели план Вэнса, но не видели план самого Трампа. Но до инаугурации еще два месяца, и до этого времени, я думаю, он определиться.

Сценарий Кремля озвучивался – это достижение целей "СВО". Путин много раз повторял эти пункты. Например, перед саммитом мира в Швейцарии он упоминал три условия: отмена санкций, запрет на вступление Украины в НАТО и "освобождение" четырех областей Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. Остальные требования по армии, демилитаризации и так далее также остаются.

Я не думаю, что Путин, даже узнав план Трампа, изменит эту позицию. Это может произойти только под давлением военных и некоторых военно-политических факторов. Пока их явно недостаточно. Как видим, разрешения союзников бить вглубь территории России тоже оказалось недостаточно.