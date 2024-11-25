Следующие восемь недель будут самыми сложными в истории Украины с 1991 года: посол назвал причину

Посол Украины в Бразилии Андрей Мельник считает, что время до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, которая запланирована на 20 января, будет для нашего государства самым сложным за всю историю. Это связано с тем, что Трамп, вероятно, в первую очередь захочет выполнить свои обещания по завершению войны.

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Об этом он сказал в интервью Радио Свобода. По убеждению дипломата, до дня инаугурации Трампа решение, скорее всего, уже будет принято.

"Поверьте мне, моему ощущению: эти следующие восемь недель будут наиболее ответственными и сложными в истории Украины после 1991 года. То есть сейчас нужно решать. Когда придет день инаугурация, боюсь, к тому времени уже будет решение принято и тогда нам будет сложнее", – подчеркнул Мельник.

Посол считает, что украинская дипломатия должна активно работать с командой Трампа для того, чтобы избежать ситуации, когда решения относительно Украины будут приниматься без Украины. Киеву, по мнению Мельника, нужно разработать несколько сценариев завершения войны.

Следующие восемь недель нужно использовать все каналы – от дипломатических до семейных и религиозных – чтобы украинская дипломатия работала не только в Вашингтоне, но и в резиденции Трампа Мар-а-Лаго.

"Для того чтобы действительно нарушить то, что мы ожидаем, проработать там несколько сценариев, как это может быть. Худшим будет, если какие-то решения будут Украине навязано через нашу голову", – добавил посол.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно обещал содействовать завершению российско-украинской войны. Со своей стороны, Россия до инаугурации нового президента США стремится захватить как можно больше земель.

Ранее сообщалось, что Трамп может удивить мир, заключив мирное соглашение, которое будет выгодно как Украине, так и США. Идет речь о том, что главным приоритетом нового главы Белого дома могут стать экономические выгоды, а не геополитические амбиции.

Как сообщал OBOZ.UA, будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц заверил, что команда избранного президента сотрудничает с действующей администрацией Белого дома по вопросам, связанным с войной в Украине.