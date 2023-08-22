Болгария может предоставить Украине 100 единиц бронетехники: что известно о договоренностях и как прошли переговоры Зеленского и Денкова

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министров Болгарии Николаем Денковым. После этого стало известно, что Болгария может предоставить украинской армии 100 единиц бронированной техники.

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Глава государства отметил, что в ходе переговоров поднимались вопросы черноморской безопасности и защиты альтернативных "зерновых коридоров". Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Украинский президент поблагодарил Болгарию за оборонную и политическую поддержку. Переговоры состоялись в рамках саммита Украина – Балканы.

"Продуктивные переговоры с Николаем Денковым состоялись вчера в рамках саммита Украина – Балканы. Обсудили дальнейшее сотрудничество, черноморскую безопасность, защиту альтернативных "зерновых коридоров". Сегодня продолжаю переговоры с балканскими коллегами", – заявил Зеленский.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры со своим болгарским коллегой Тодором Тагаревым. По результатам диалога стало известно, что Болгария может предоставить Украине 100 единиц бронированной техники советских образцов.

Кроме того, стало известно, что передача бронетехники украинской армии может начаться в конце сентября. Тагарев объяснил, что поставки задерживаются из-за того, что техника находится на балансе Министерства внутренних дел Болгарии.

Чтобы начать процесс поставки техники, необходимо подписать контракт между Министерством внутренних дел Болгарии и Министерством обороны Украины. Кроме того, соглашение должно быть ратифицировано парламентом Болгарии.

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