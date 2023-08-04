Болгария передаст Украине 100 бронетранспортеров: что это за техника

Болгария безвозмездно передаст Украине сотню бронетранспортеров. Они находятся в резерве болгарского министерства внутренних дел, но не используются ведомством.

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Месяц назад решение о передаче БТР Украине приняли болгарские депутаты, а 4 августа проект соглашения между МВД Болгарии и Министерством обороны Украины одобрило болгарское правительство. Об этом сообщает Novinite.com.

По данным издания, 4 августа правительство Болгарии одобрило проект соглашения между МВД и Минобороны Украины о безвозмездном предоставлении бронетранспортной техники. Теперь министр внутренних дел Калин Стоянов должен провести переговоры с украинской стороной и подписать соглашение.

Решение о передаче находящихся в резерве МВД бронетранспортеров Украине было согласовано во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Софию в прошлом месяце. Его поддержали болгарские депутаты: за выделение техники для поддержки Украины проголосовали 148 народных избранников, против выступили 52 депутата.

Речь идет о сотне БТР производства 1960-70 годов. Они являются собственностью болгарского МВД, однако никогда не использовались. Кроме бронетранспортеров, по словам одного из инициаторов передачи, болгарского депутата Ивайло Мирчева, предполагается передача также дополнительных запчастей и вооружений.

Мирчев также заявлял, что за последние 16 месяцев Украина закупила у Болгарии оружия на 5 миллиардов болгарских левов (около 2 млрд 822 млн долларов США). При этом Болгария, по его словам, остается одним из государств, которые оказали Украине наименьшую помощь. Об этом он сказал в ходе обсуждения возможной передачи БТРов в болгарском парламенте.

"Часть причин предоставления бронированной транспортной техники с имеющимся для нее вооружением, а также запчастями для ее обслуживания в Украину заключается в том, что в последние 25 лет содержание и хранение рассматриваемой техники требуют значительных финансовых затрат из бюджета. Также рассматриваемая техника вряд ли была бы применима при выполнении основных задач Национальной службы жандармерии. По этим причинам большая часть этой техники признана устаревшей для нужд МВД, но она может стать серьезной поддержкой для Украины", – писали тогда болгарские СМИ.

Напомним, в начале августа стало известно, что США заключили соглашение с Болгарией и Южной Кореей о поставках Украине боеприпасов. По данным Financial Times, речь идет об увеличении поставок 155-мм боеприпасов, крайне важных для поддержки Украины в контрнаступлении против российских войск вдоль всей линии фронта.

Также сообщалось, что Болгария национализировала арендованный российским "Лукойлом" порт. Болгарские депутаты, поддержавшие решение, считают, что эта инициатива остановит возможность использования Россией болгарской инфраструктуры для финансирования войны.