'Больше, чем восстановление территориальной целостности': Залужный рассказал, какой видит победу Украины

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный считает, что и после войны у него будет работа, поскольку для него победа – это больше, чем просто восстановление полной территориальной целостности нашего государства. По его убеждению, победа должна включать в себя создание мощной армии, которая будет обеспечивать безопасность будущим поколениям украинцев.

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Об этом Валерий Залужный сказал в интервью американскому изданию The Washington Post. Он также рассказал о своих планах на послевоенное время.

Главнокомандующий ВСУ надеется, что после окончания боевых действий он таки возьмет отпуск, хотя слишком продолжительным его не видит.

"Как говорит моя жена: "Хорошо, три дня. А что дальше?", – сказал он со смехом.

Залужный также предположил, что может написать книгу, а также хотел бы путешествовать по миру.

Однако железный генерал убежден, что на самом деле после войны у него не будет много свободного времени, поскольку он будет занят своей работой. Его концепция победы – это больше, чем возвращение страной своей территории.

Залужный уже сейчас размышляет над тем, как сделать Украину настолько сильной, чтобы никто больше не решился снова напасть на нее. Добиться этого значит производить свое оружие для защиты, а не полагаться на то, что его поставят другие, считает генерал. А также – создание мощной армии, обеспечивающей безопасность Украины.

"Победа будет тогда, когда у нас будет армия – может, даже немалая – которая будет обеспечивать безопасность детей, которые сейчас ездят в колясках. Чтобы они росли, зная, что такого больше не повторится. Это колоссальный объем работы. И это нужно начинать уже сейчас ", – сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Как сообщал OBOZREVATEL, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный пообещал освободить Крым по первому случаю. Военачальник заверил, что как только у него появятся средства – его никто не остановит.

Залужный уверен, что в условиях войны врага можно и нужно уничтожать на его территории. Главнокомандующий ВСУ заявил, что западные союзники опасаются передавать Киеву оружие большой дальности из-за того, что боятся эскалации. Несмотря на это Украина будет бить врага на его территории, используя для этого оружие собственного производства.

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