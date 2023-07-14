'Никто меня не остановит': Залужный пообещал освободить Крым при первой же возможности

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверен, что украинская армия освободит захваченный Россией Крым. При наличии у Сил обороны необходимых для этого средств, процесс деоккупации полуострова будет неизбежен.

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Об этом генерал сказал в интервью The Washington Post, опубликованном в пятницу, 14 июля. Военачальник заверил, что его никто не остановит.

"Как только у меня появятся средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать – никто меня не остановит", – подчеркнул Залужный.

Издание отметило, такое заявление главнокомандующего ВСУ прозвучало на фоне опасения некоторых западных чиновников относительно реакции российского диктатора Владимира Путина, если украинские защитники смогут начать освобождение полуострова.

"Залужный не стесняется намерений вернуть Крым, полуостров, незаконно аннексированный Россией в 2014 году, даже несмотря на то, что некоторые западные чиновники в частном порядке беспокоятся о том, какой будет реакция Путина, если украинские войска подойдут к этой территории", – говорится в материале.

Президент Владимир Зеленский ранее сказал, что целью контрнаступательной операции ВСУ является приближение к административной границе временно захваченного Крыма. Тогда российский диктатор Владимир Путин будет настолько очевидно ослаблен, что вынужден будет искать пути для возобновления переговоров.

Причем дипломатический курс Москвы будет нацелен не только на украинскую сторону, но и на весь цивилизованный мир.

Ранее заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Денис Чистиков рассказал, что страна-агрессор Россия начала активно готовиться к обороне оккупированного полуострова. Саму территорию используют в разных военных целях. На данный момент там в усиленном порядке строят фортификационные сооружения.

По его словам, с начала оккупации количество военных в Крыму увеличилось в три раза.

А партизаны движения "Атеш" сообщили, что оккупанты в Крыму, ожидая контрнаступления ВСУ, пытаются спасти Крымский мост от Storm Shadow с помощью угловых отражателей. Устанавливать российское "ноу-хау" приехали специалисты из столицы страны-террориста.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт, полковник запаса Петр Черник высказал мнение, что освобождение временно оккупированного Крыма не будет происходить штурмом и путем лобовых атак. ВСУ могут выполнить эту задачу посредством применения тактики истощения противника.