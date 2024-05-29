Больше года считали пропавшим без вести: погиб защитник с Прикарпатья, воевавший с 2014 года

Подтвердилась гибель защитник Украины Сергея Савенка из Ивано-Франковской области, который более года считался пропавшим без вести. Мужчина встал на защиту родной земли еще с 2014 года, был отмечен нагрудным знаком "Золотой крест".

Свой последний бой Сергей Савенок принял в Донецкой области еще 12 марта 2023 года, однако домой на щите вернулся только сейчас. Трагическое известие подтвердили в Косовской районной военной администрации.

"На войне погиб Защитник Украины Сергей Савенок из города Косово Косовской городской территориальной громады. Прощание с павшим воином состоится 29 мая 2024 года в 10:00 на площади Независимости города Косово. Просим отдать последнюю дань уважения погибшему бойцу и встретить Героя с цветами и зажженными свечами. Искренние соболезнования семье… Вечная память Герою!" – указано в сообщении.

Как рассказал председатель Косовской общины Юрий Плосконос, родился воин в 1982 году. Проживал в Косове.

На защиту Украины Сергей стал еще в 2014 году, участвовал в АТО/ООС. Воевал доблестно: за мужество и заслуги в бою был отмечен нагрудным знаком "Золотой крест".

Весной 2023 года сержант Сергей Савенок пропал без вести во время выполнения служебного задания в Красногоровке Покровского района Донецкой области. С тех пор и до сих пор родные и близкие воина ничего не знали о его судьбе. Пока несколько дней назад не была подтверждена гибель Героя.

Напомним, ранее сообщалось о гибели на фронте бывшего футболиста, выступавшего за тернопольскую "Ниву". Уроженцу села Вороняки Золочевского района Львовской области Роману Сороке было 46 лет.

Также стало известно, что в Луганской области погиб 25-летний Иван Лахай с Волыни. 25-летний парень был родом из села Большая Глуша Камень-Каширской общины Волынской области.