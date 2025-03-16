Больше года считался пропавшим без вести: на южном направлении погиб Степан Левицкий со Львовщины. Фото

В Крынках на Херсонщине погиб украинский защитник со Львовщины Степан Левицкий. Больше года Герой считался пропавшим без вести, ему навсегда осталось 34 года.

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Об утрате сообщил руководитель Львовской ОВА Максим Козицкий. По его словам, Герой пал 23 ноября 2023 года.

"К сожалению, сегодня Львовщина прощается с еще одним защитником", – написал Козицкий в Facebook.

Степан Левицкий был жителем поселка Запытов Новояричевской громады.

Защитник оборонял Украину на южном направлении.

Погиб в населенном пункте Крынки Херсонской области, с тех пор считался пропавшим без вести.

Ему навсегда осталось 34 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на востоке пал Олег Ивахнюх из Ивано-Франковской области. Он служил стрелком-снайпером механизированного отделения. Герою навеки осталось 26 лет.

Напомним, в госпитале от полученных ранений умер украинский защитник Анатолий Марченко. Он был родом из села Уплатное Лозовского района Харьковской области.

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