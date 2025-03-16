Имел опыт участия в АТО: в госпитале умер старший стрелок из Уплатного Анатолий Марченко. Фото

В войне против российского агрессора погиб Анатолий Марченко из села Уплатное Лозовского района Харьковской области. Его сердце остановилось 14 февраля в госпитале, где боец проходил лечение после ранения.

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Защитнику теперь навеки 36 лет, у него остались жена и двое детей. О потере известила Близнюковская громада.

"Односельчане вспоминают о защитнике как о чрезвычайно хорошем человеке, мужчине, который больше всего ценил свою семью, был трудолюбивым, искренним, очень ответственным и смелым. Человека, который без колебаний встал на защиту своей страны!" – говорится в сообщении.

Анатолий Марченко родился в другой области Украины. На Близнецовщине мужчина нашел любимую женщину, с которой они воспитывали двоих детей.

Впервые к защите страны он присоединился в начале российско-украинской войны – имел опыт участия в Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе в 2014-2015 годах.

Добровольцем он ушел на фронт и во время полномасштабного российского вторжения, в марте 2022 года.

В рядах ВСУ Анатолий был старшим стрелком-оператором механизированного отделения механизированного взвода механизированной роты. В июле этого года ему должно было исполниться 37 лет.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника. Честь воину", – добавили в громаде.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харькове простились со старшим лейтенантом полиции Денисом Котляром, погибшим в результате вражеского обстрела FPV-дроном на Донетчине. Для правоохранителя это был первый боевой выезд на выполнение задания по перевозке личного состава.

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