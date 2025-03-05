Без отца осталась 9-летняя дочь: в Харькове простились с лейтенантом полиции, погибшим в результате атаки FPV-дронов. Фото

Украина продолжает терять Героев, на войне погиб старший лейтенант полиции Денис Котляр. Защитник отдал свою жизнь во время выполнения боевой задачи.

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Об этом сообщили "Суспильне" и Telegram-канал "Полиция Харьковской области". Без отца остались 9-летняя дочь.

Известно, что 3 марта инспектор Денис Котляр из взвода №2 роты №3 батальона полиции особого назначения ГУ НП Харьковской области выполнял боевое задание по перевозке личного состава на Донетчину, когда оккупанты совершили обстрел с помощью FPV-дрона.

Во время атаки старший лейтенант полиции получил ранение, несовместимое с жизнью. Это был первый боевой выезд правоохранителя.

Около 12 лет своей жизни мужчина посвятил службе в органах внутренних дел, полиции. Работал водителем, патрульным и участковым инспектором. Во время полномасштабного вторжения РФ встал на защиту государства и продолжал добросовестно выполнять свои обязанности.

Денису навсегда останется 30 лет. Без мужа осталась жена, без отца – 9-летняя дочь, без сына – родители.

Напомним, на поле боя погиб 33-летний волейболист из Кропивницкого Андрей Романов. Герой служил на фронте боевым медиком. После начала полномасштабной войны России против РФ Андрей Романов был волонтером, а затем принял решение присоединиться к рядам Сил обороны, чтобы защищать страну на передовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Полтаве простились с военным Виталием Полторацким. Мужчина был бойцом самоходного артиллерийского взвода, ему навеки осталось 45 лет. 9 февраля 2025 года Герой полег во время выполнения боевого задания.

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