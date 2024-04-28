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Больше года воевал на самых горячих участках фронта: в боях за Украину погиб Герой с Полтавщины

Дарья Дурова
War
1 минута
6,5 т.
Погиб защитник Украины

Возле села Григоровка Бахмутского района Донецкой области 25 апреля погиб военнослужащий Богдан Власюга. Герою было 43 года, он получил смертельные ранения во время российского артиллерийского обстрела.

Пресс-служба Глобинской территориальной громады (Кременчугский район Полтавской области) сообщила в Telegram, что Богдан Сергеевич Власюга родился в городе Глобино. "Выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям", – сказано в посте.

Власюга с 31 января 2023 года находился на самых горячих участках фронта, получал контузии и ранения, но снова и снова возвращался на поле боя.

Погиб воин Богдан Сергеевич Власюга

Facebook-сообщество "Духовная материя" передает, что воин исповедовал вайшнавизм, у него был позывной "Ямадут". 

Герой служил пулеметчиком в роте огневой поддержки в 1 батальоне бригады "Азов".

Григоровка на Донетчине

Как писал OBOZ.UA:

– На войне против российских оккупантов погиб младший сержант Вооруженных сил Украины Кирилл "Карим" Охремчук. Он мечтал освободить родной Крым, заехать на полуостров на броне трофейного танка Т-90, и даже свой позывной выбрал на крымскотатарском языке.

– 24 апреля во Львове попрощались с защитником Украины Тарасом Сорокой. Жизнь Героя оборвалась во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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