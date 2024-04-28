Больше года воевал на самых горячих участках фронта: в боях за Украину погиб Герой с Полтавщины

Возле села Григоровка Бахмутского района Донецкой области 25 апреля погиб военнослужащий Богдан Власюга. Герою было 43 года, он получил смертельные ранения во время российского артиллерийского обстрела.

Пресс-служба Глобинской территориальной громады (Кременчугский район Полтавской области) сообщила в Telegram, что Богдан Сергеевич Власюга родился в городе Глобино. "Выражаем искренние соболезнования семье, близким, друзьям", – сказано в посте.

Власюга с 31 января 2023 года находился на самых горячих участках фронта, получал контузии и ранения, но снова и снова возвращался на поле боя.

Facebook-сообщество "Духовная материя" передает, что воин исповедовал вайшнавизм, у него был позывной "Ямадут".

Герой служил пулеметчиком в роте огневой поддержки в 1 батальоне бригады "Азов".

Как писал OBOZ.UA:

– На войне против российских оккупантов погиб младший сержант Вооруженных сил Украины Кирилл "Карим" Охремчук. Он мечтал освободить родной Крым, заехать на полуостров на броне трофейного танка Т-90, и даже свой позывной выбрал на крымскотатарском языке.

– 24 апреля во Львове попрощались с защитником Украины Тарасом Сорокой. Жизнь Героя оборвалась во время выполнения боевого задания в Донецкой области.

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